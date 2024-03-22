В московском концертном зале расстреляли людей: появились подробности трагедии

В концертном зале Crocus City Hall расстреляли людей. Как минимум 3 человека в камуфляже открыли огонь. Люди в панике выбегали из здания.

Стрелять начали в концертном зале. Там должен был пройти концерт группы «Пикник». Как минимум два человека зашли с автоматами и взрывчатым устройством. После стрельбы прогремел взрыв и в здании начался пожар, уже обваливается кровля. Пожарные пока не могут приступить к тушению и спасению, потому что ожидают спецназ, сообщает Baza.

По предварительны данным, погибло как минимум 15 человек, 50 пострадали. В Crocus City Hall могут оставаться около 100 человек на -1 этаже. Ещё одна группа людей отрезаны огнём на 4 этаже.

Другие подробности произошедшего можно найти в тг-канале «Злой казанец».