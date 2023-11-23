Стали известны 5 вещей, которые говорят о низкой самооценке хозяйки

Всем людям хочется, чтобы в их домах было уютно и опрятно. Однако существуют такие квартиры, которые могут отпугнуть своим внешним видом и неприятной тяжелой атмосферой. Значит ли это только то, что хозяйка такого дома неряшлива и ленива? Психологи утверждают, что нет, так как отсутствие желания создать в своем жилом помещении комфорт, сигнализирует о том, что у владелицы квартиры могут быть серьезные проблемы с эмоциональным здоровьем. Эксперты назвали 5 вещей, которые свидетельствуют о низкой самооценке хозяев домов, влекущей за собой психологические заболевания, сообщает pg11.ru.

Постельное белье.

Если женщина может позволить себе спать на старом, несвежем белье с дырками и потертостями, то это может указывать на то, что у нее нет уважения ни к себе, ни к своему дому. А это в свою очередь говорит о том, что у хозяйки нет личных ценностей, или она к ним относится с безразличием, к которым относятся здоровье, семья, образование, мораль и другие.

Посуда

Кто из нас не оставлял грязную посуду на ночь в раковине? Конечно, такое бывало у всех, так как бывают тяжелые дни, когда не хочется делать абсолютно ничего из-за усталости и изнеможения. Однако, если грязная посуда в раковине ночью в доме остается часто, то это свидетельствует о первых признаках развития тяжелого заболевания, депрессии, у хозяйки, утверждают врачи.

Полотенца для ванной комнаты

Полотенца для ванной комнаты также могут служить признаками тяжелого эмоционального состояния хозяйки дома. Если женщина позволяет себе пользоваться старыми полотенцами, внешний вид которых напоминает изжившую себя тряпку для пола, то это свидетельствует о том, что хозяйке наплевать на собственное здоровье, так как полотенце - это средство личной гигиены, в котором со временем копятся разные вредные микроорганизмы, и если его вовремя не сменить на новое, то можно нанести вред собственной коже.

Старые вещи

Дом, захламленный кучей ненужных старых вещей - дом невротичной и тревожной хозяйки, ведь неумение расставаться со старыми вещами - это неумение расставаться со своим прошлым, что в свою очередь приносит вред настоящему и будущему человека. Когда мы копим мусор у себя дома, мы копим мусор и у себя в голове.

Декор

Сумбурный, разноцветный, тяжелый и неприятный для глаз интерьер - прямой признак ненависти к самому себе. Гармония в цветах и расположении мебели служит предметом комфорта и уюта в первую очередь. Когда же дом похож на свалку приправленную пылью и грязью, то никому находится в таком помещении не захочется даже несколько минут. Вывод напрашивается сам собой: хозяйка, находясь в такой обстановке постоянно, вероятнее всего, страдает эмоциональными и психологическими проблемами, которые можно решить только с помощью специалистов.