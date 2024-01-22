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Срочно продавайте, иначе будет поздно: эксперты прогнозируют снижение цен на недвижимость

Срочно продавайте, иначе будет поздно: эксперты прогнозируют снижение цен на недвижимость

bangkokbook.ru

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Цены на вторичном рынке недвижимости начали снижаться, и этот процесс, по мнению аналитиков, может ускориться в ближайшем будущем. Самая доступная квартира на вторичном рынке Москвы в настоящее время предлагается приблизительно за 3,6 миллиона рублей, представляя собой студию площадью 10,6 кв. м. В целом средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Старой Москвы составляет 14,41 миллиона рублей, а на вторичном рынке Новой Москвы — 9,96 миллиона. В Подмосковье цены еще ниже — 6,77 миллиона.

Эксперты отмечают, что вторичное жилье значительно дешевле первичного за счет отсутствия льготной ипотеки. Уменьшение цен на рынке вторичного жилья, по их мнению, будет продолжаться, пока застройщики и девелоперы не снизят цены на первичном рынке, где сейчас наблюдается ценовой пузырь. Тем не менее, некоторые аналитики выражают опасения, что падение спроса и рост объема предложения могут привести к уменьшению цен на вторичном рынке.

Действующая высокая ключевая ставка, считают специалисты, является основным трендом на рынке недвижимости. В случае, если ключевая ставка не опустится, ожидается ускоренное снижение спроса, увеличение предложения и падение цен. Некоторые оценивают, что для улучшения ситуации базовая ставка должна опуститься ниже 10 процентов, но на данный момент такие шаги не планируются. Вместе с тем, снижение ставок может сделать рынок менее болезненным, сообщает life.ru.

Таким образом, важными факторами, влияющими на рынок, считаются высокая ключевая ставка и сложности с получением ипотеки по рыночным ставкам. Эксперты отмечают, что если ключевая ставка не опустится, то рынок может столкнуться с падением спроса и уменьшением цен. Прогнозы экспертов различаются, и многие риелторы считают, что, если ключевая ставка уменьшится, рынок сможет поддерживаться лучше, и падение цен будет более постепенным. Вместе с тем предполагается, что дешевле стоимости на вторичном рынке, первичное жилье может поддерживать свою стоимость до конца 2024 года и начала 2025 года. По мнению экспертов, вторичное жилье будет продолжать дешеветь, и цены будут снижаться в текущем году.

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