«Срочно продавайте хрущевки, иначе будет поздно»: эксперты уверены, что рынок недвижимости ждет ужасная ситуация

Эксперты по недвижимости советуют владельцам вторичного жилья срочно принимать меры, так как ситуация на российском рынке недвижимости весьма нестабильна и никто не знает как будут развиваться события в будущем, сообщает progorod43.

Согласно заявлению специалистов, в настоящее время спрос на покупку жилья очень велик, так как россияне, желающие приобрести квартиры, стараются обрести собственные дома до возможного повышения цен на них. Такая ситуация обусловлена тем, что Центральный банк РФ недавно повысил ключевую ставку до 15 годовых процентов, что привело к увеличению стоимости кредитов и ипотек, и на декабрьском заседании она может повыситься снова ввиду активно развивающейся инфляции в нашей стране.

Как было сказано выше, повышение ключевой ставки повлияло на повышение стоимости недвижимости в целом, то есть и на квартиры в новостройках, и на вторичное жилье. Поэтому эксперты советуют владельцам вторых как можно скорее продавать данное имущество, пока оно находится на пике своей цены и не пришло в невыгодное состояние на фоне новостроек.