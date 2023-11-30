«Срочно продавайте хрущевки, иначе будет поздно»: эксперты спрогнозировали ситуацию на рынке недвижимости

Экономическая жизнь России в 2023 году претерпела серьезные изменения, в число которых вошло повышение Центробанком ключевой ставки до 15 годовых процентов, повлиявшее на ценообразование недвижимости для одних в лучшую сторону, для других - в плохую.

Гендиректор организации по продаже недвижимости Михаил Павлючков поделился с россиянами обстановкой рынка недвижимости на данный момент, сообщили в progorod43.

В настоящее время наблюдается, что цены на первичное и вторичное жилье стремительно растут, однако причины таких перемен разные. Повышение стоимости квартир в новостройках обусловлено низкой процентной ипотечной ставкой и высоким спросом, а рост цен на квартиры в старых домах является следствием того, что вместе с ключевой ставкой возросли и ипотечные платежи. Вместе с тем владельцы вторичного жилья, учитывая стоимость квартир в новых домах, не хотят «продешевить», продавая квартиры.

В связи с непредсказуемостью изменений на российском рынке недвижимости, включая возможное повышение ключевой ставки на декабрьском заседании 2023, покупают жилье очень много россиян, чтобы успеть до вероятного увеличения цен на квартиры в будущем.

Но, как было сказано выше, перемены непредсказуемы, и стоимость квартир, действительно, может повыситься, а может и упасть. Именно поэтому эксперты советуют продавать «сталинки» и хрущевки, пока цена на них высока, и они не пришли в нерентабельный вид.