Новости России
· Ульяна Сенько

«Срочно продавайте хрущевки, иначе будет поздно»: эксперты спрогнозировали ситуацию на рынке недвижимости

«Срочно продавайте хрущевки, иначе будет поздно»: эксперты спрогнозировали ситуацию на рынке недвижимости

krasivoe-foto.ru

Подписаться в Telegram

Экономическая жизнь России в 2023 году претерпела серьезные изменения, в число которых вошло повышение Центробанком ключевой ставки до 15 годовых процентов, повлиявшее на ценообразование недвижимости для одних в лучшую сторону, для других - в плохую.

Гендиректор организации по продаже недвижимости Михаил Павлючков поделился с россиянами обстановкой рынка недвижимости на данный момент, сообщили в progorod43.

В настоящее время наблюдается, что цены на первичное и вторичное жилье стремительно растут, однако причины таких перемен разные. Повышение стоимости квартир в новостройках обусловлено низкой процентной ипотечной ставкой и высоким спросом, а рост цен на квартиры в старых домах является следствием того, что вместе с ключевой ставкой возросли и ипотечные платежи. Вместе с тем владельцы вторичного жилья, учитывая стоимость квартир в новых домах, не хотят «продешевить», продавая квартиры.

В связи с непредсказуемостью изменений на российском рынке недвижимости, включая возможное повышение ключевой ставки на декабрьском заседании 2023, покупают жилье очень много россиян, чтобы успеть до вероятного увеличения цен на квартиры в будущем.

Но, как было сказано выше, перемены непредсказуемы, и стоимость квартир, действительно, может повыситься, а может и упасть. Именно поэтому эксперты советуют продавать «сталинки» и хрущевки, пока цена на них высока, и они не пришли в нерентабельный вид.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

РКН может запретить нашумевший сериал "Слово пацана"

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Новый год совсем скоро: прикольные мелочи и серьезные подарки для близких

плесень уничтожение москва

Новости Казани

день назад

Мергасовский дом в Казани может превратиться в гостиницу

Полезное

2 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

замена масла в акпп bmw x3 e83 в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

В РФ призвали не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей

Новости Татарстана

день назад

Актер «Елок 10» рассказал о трудных съемках в Альметьевске

Новости Татарстана

день назад

Госдума отклонила «этиловую инициативу» Госсовета РТ

Новости Казани

18 часов назад

В Казани спустя 20 лет после двойного убийства задержали подозреваемого

Новости Казани

день назад

В Казани у водителя в машине нашли странный сверток
Лонгриды
3 дня назад

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани объявят лучший ЖК и соцобъект 2023 года

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Новый год совсем скоро: прикольные мелочи и серьезные подарки для близких

Новости Татарстана

5 часов назад

Из Индонезии реализуют турпоездки в Москву и Казань

Новости Татарстана

5 часов назад

В Казани станут доступны полеты в Шанхай и Кувейт
В Казани за сутки случилось 195 ДТП, погиб человек
Новости Казани
16 часов назад

В Казани за сутки случилось 195 ДТП, погиб человек

Новости Татарстана

6 часов назад

Минниханов встретился с начальником Главгосэкспертизы

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане проводится проверка по факту роста цена на кур и яйца

Новости Татарстана

15 часов назад

За 2023 год стоимость товаров и услуг в Татарстане выросла на 5,6 %
Денег нет, но вы держитесь: как казанцам купить недвижимость в условиях высокой ставки?
Интересное в Казани
6 дней назад

Денег нет, но вы держитесь: как казанцам купить недвижимость в условиях высокой ставки?