«Срочно продавайте хрущевки, иначе будет поздно»: эксперты спрогнозировали неутешительную ситуацию на рынке недвижимости

В 2023 году в экономической жизни Российской Федерации произошли серьезные изменения, среди которых повышение ключевой ставки Центробанка до 15% годовых. Данная процедура повлияла на стоимость недвижимости по всей стране для кого-то в хорошую сторону, а для кого-то в плохую, сообщает progorod43.

Генеральный директор по продаже недвижимости Михаил Павлючков рассказал россиянам, почему в России резко поднялись цены на новостройки: в связи с тем, что на данный момент процентная ставка по первичному рынку недвижимости меньше, чем по вторичному, спрос на квартиры в новых домах значительно увеличился, а чем выше спрос, тем выше и цена.

В тоже время спрос на вторичное жилье, наоборот упал, так как повышение базовой ставки повлияло на повышение ипотечных платежей: они стали намного больше, а владельцы вторичного жилья, учитывая стоимость квартир в новостройках, не готовы снижать цены на свою собственность, объяснил эксперт.

В связи с экономическими изменениями в России, эксперты советуют срочно продавать «сталинки» и хрущевки, так как ситуация на рынке недвижимости весьма нестабильна, и стремительный рост цен на вторичное жилье может прекратиться.