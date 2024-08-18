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Срочно! От Пескова сделал важное заявление о мобилизации в России

В ответ на возросшие обсуждения о потенциальной...

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В ответ на возросшие обсуждения о потенциальной необходимости новой мобилизации в России, высокопоставленные официальные лица сделали заявления, подтверждающие отсутствие таких планов. Пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, категорически отметил: «Мобилизация не обсуждается, это не на повестке дня». Эти слова нашли подтверждение и в высказываниях самого президента Владимира Путина, который подчеркнул адекватность текущего состава вооружённых сил для выполнения стратегических задач без дополнительного увеличения численности.

Министерство обороны РФ также привело убедительные данные о стабильном приросте контрактников. По последним данным, каждый день к армии присоединяется около тысячи новых контрактных служащих. С начала года количество подписанных контрактов составило около 190 тысяч, что свидетельствует о надёжности текущей системы набора.

Дополнительно, в декабре прошлого года было раскрыто число контрактников, служащих в вооруженных силах, которое достигло отметки в 640 тысяч человек.

Эта информация подтверждает, что Россия успешно поддерживает необходимый уровень военной готовности без прибегания к мобилизации, фокусируясь на укреплении качества и профессионализма своей армии через добровольный и контрактный набор, сообщил «РИА Новости».

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