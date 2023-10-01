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· Алина Алмакаева

Сразу на 6% повысили тарифы на услуги ЖКХ: что ждать россиянам?

Сразу на 6% повысили тарифы на услуги ЖКХ: что ждать россиянам?

ИА PrimaMedia

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В 2023 году стоимость услуг по содержанию и ремонту жилых помещений увеличилась в управляющих компаниях. Этот рост достиг до 6%.

Однако, тарифы на коммунальные ресурсы, такие как вода, электричество, газ и отопление, в этом году остались неизменными, после того как они были увеличены дважды в прошлом году – в июле и декабре.

Управляющие компании самостоятельно устанавливают стоимость своих услуг без государственного регулирования, но в рамках определенного лимита. Рост тарифов в этом году составил в среднем 3%, хотя в некоторых случаях он достигал 6%.

Услуги, связанные с содержанием жилья, включают уборку в подъездах, озелененных территориях, уход за газонами и клумбами, а также различные виды ремонтных работ.

Представители "Национального жилищного конгресса", ассоциации управляющих компаний, высказали свое мнение о том, что платежи жильцов, направляемые непосредственно управляющим компаниям, не пересматриваются в большинстве регионов уже много лет. Увеличение тарифов на 3% не покрывает растущие затраты на материалы. В связи с этим компании ищут способы сбалансировать свои бюджеты путем повышения платы с жильцов или сокращения качества предоставляемых услуг.

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