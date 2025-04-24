Справимся сами: в РФ отозвали главные препараты для лечения рака крови

Министерство здравоохранения России приняло решение об отзыве регистраций двух препаратов для лечения рака крови — «Ревлимида» и «Имновида», ранее продававшихся на российском рынке компанией Bristol-Myers Squibb (BMS).

Эти препараты занимали лидирующие позиции в своей категории, однако теперь их место займут российские дженерики, что, по мнению экспертов, стало основной причиной отмены регистрационных удостоверений.

История препаратов

«Ревлимид» был зарегистрирован в России ещё в 2009 году, а «Имновид» появился на рынке в 2015 году. Оба препарата использовались для лечения серьёзных заболеваний, таких как множественная миелома, миелодиспластический синдром и саркома Капоши.

В соответствии с данными государственного реестра лекарственных средств, регистрация была отменена для капсул «Ревлимида» в дозировках от 2,5 мг до 25 мг и капсул «Имновида» в дозировках 1 мг, 3 мг и 4 мг. Другие формы этих препаратов в реестре не числятся.

После того как в 2019 году компания BMS приобрела права на эти препараты, купив компанию Celgene, она продолжила продажу лекарств в России. Однако после начала спецоперации на Украине BMS стала одной из немногих западных фармацевтических компаний, которая объявила о полном уходе с российского рынка.

Управление бизнесом было передано швейцарской компании Swixx Healthcare AG, дочерняя структура которой — «Свикс Хелскеа» — инициировала отзыв регистраций препаратов.

Причины отзыва регистраций

По мнению специалистов, основной причиной отзыва регистраций препаратов стал переход на российские аналоги, которые уже активно используются в системе государственных закупок. Врач-онколог Полина Шило подчеркнула, что «Ревлимид» и «Имновид» были важными средствами для лечения раковых заболеваний, так как они помогали поддерживать качество жизни пациентов и играли ключевую роль в эффективности терапии.

Однако с недавнего времени закупки оригинальных препаратов прекратились, а государственные закупки ориентировались на российские дженерики.

Аналитик фармацевтического рынка Елена Козлова считает, что переход на дженерики в сегменте государственных закупок был главным фактором, который повлиял на решение о отзыве регистраций. Кроме того, геополитическая ситуация и санкции, ограничивающие работу западных компаний в России, также сыграли свою роль в решении BMS уйти с рынка.

Влияние на рынок

С уходом оригинальных препаратов на рынок выйдут российские аналоги, что, в свою очередь, обеспечит пациентам доступность необходимых лекарств. Несмотря на сложности, связанные с заменой западных препаратов, российские дженерики обеспечат продолжение терапии для пациентов с раковыми заболеваниями, что позволяет сохранять высокие стандарты медицинской помощи в стране.