Новости России
· Ульяна Сенько

Сплошная бурда, ноль кофеина: Росконтроль назвал марки кофе, которые только так называются, но в пачках кофе нет

Сплошная бурда, ноль кофеина: Росконтроль назвал марки кофе, которые только так называются, но в пачках кофе нет

tehcovet.ru

Подписаться в Telegram

Росконтроль опубликовал результаты исследования растворимого кофе, предостерегая граждан Российской Федерации от употребления определенных марок, где обнаружены ингредиенты, несоответствующие стандартам. Информацию предоставил портал PRIMPRESS.

Растворимый кофе, широко распространенный среди россиян благодаря своей быстроте приготовления, оказался предметом внимания Росконтроля. Вопреки мнению о превосходстве молотого кофе, эксперты подчеркнули, что качественно приготовленный растворимый кофе не уступает по вкусовым качествам.

Эксперты Росконтроля провели исследование образцов растворимого кофе различных производителей, выделив марки, соответствующие всем государственным стандартам. Среди рекомендованных брендов оказались отечественные «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта», а также зарубежные Jardin, Jacobs, Nescafe.

Однако марки кофе Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite стали худшими из-за обнаруженных признаков фальсификации. В их продукции выявлено наличие злаковых культур и цикория, не указанных на упаковке, что может представлять потенциальные риски для здоровья. Гражданам настоятельно рекомендуется избегать приобретения продукции этих марок.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов

Новости Татарстана

день назад

Боксеры из Татарстана извинились за драку с участником СВО в клубе

как закрыть вытяжку на кухне от тараканов в квартире

Новости Татарстана

день назад

У «Ак Барса» скоро закончится контракт с Билялетдиновым

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

лучший свадебный фотограф в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

22 часа назад

Между Самарой и Казанью планируют запустить прямой поезд

Новости Татарстана

22 часа назад

Минниханов прокомментировал рост банкротных дел в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят обанкротить производителя туалетной бумаги

Новости Татарстана

день назад

Казань обратится в правительство за дополнительной снегоуборочной техникой
Лонгриды
3 дня назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

2 минуты назад

Движение на трассе М-7 «Волга» в Татарстане возобновлено

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане погиб водитель грузовика при столкновении с бензовозом

Новости Татарстана

час назад

На трассе М-7 из-за снегопада ограничили движение грузовиков и автобусов

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
9 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

18 часов назад

Крыжовников о продолжении «Слова пацана»: «Мы задумывали 3 сезона»

Новости Татарстана

20 часов назад

У шести из десяти заболевших раком в РТ болезнь нашли на ранней стадии

Новости Казани

21 час назад

В Казани запустили новый автобус-гармошка
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы