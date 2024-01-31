Сплошная бурда, ноль кофеина: Росконтроль назвал марки кофе, которые только так называются, но в пачках кофе нет

Росконтроль опубликовал результаты исследования растворимого кофе, предостерегая граждан Российской Федерации от употребления определенных марок, где обнаружены ингредиенты, несоответствующие стандартам. Информацию предоставил портал PRIMPRESS.

Растворимый кофе, широко распространенный среди россиян благодаря своей быстроте приготовления, оказался предметом внимания Росконтроля. Вопреки мнению о превосходстве молотого кофе, эксперты подчеркнули, что качественно приготовленный растворимый кофе не уступает по вкусовым качествам.

Эксперты Росконтроля провели исследование образцов растворимого кофе различных производителей, выделив марки, соответствующие всем государственным стандартам. Среди рекомендованных брендов оказались отечественные «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта», а также зарубежные Jardin, Jacobs, Nescafe.

Однако марки кофе Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite стали худшими из-за обнаруженных признаков фальсификации. В их продукции выявлено наличие злаковых культур и цикория, не указанных на упаковке, что может представлять потенциальные риски для здоровья. Гражданам настоятельно рекомендуется избегать приобретения продукции этих марок.