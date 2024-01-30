Сплошная бурда, ноль кофеина: Росконтроль назвал марки кофе, которые кофе назвать сложно

Гражданам Российской Федерации назвали марки растворимого кофе, которые настоятельно рекомендуется обходить стороной, так как специалисты Росконтроля обнаружили в их продукции ингредиенты, несоответствующие названию «кофе», сообщает PRIMPRESS.

Растворимый или сублимированный кофе очень распространен среди россиян, так как он не занимает много времени для приготовления. Однако есть мнение, что молотый кофе вкуснее и качественнее. Тем не менее эксперты утверждают обратное, заявляя, что если растворимый напиток приготовлен из качественных ингредиентов, то он нисколько не уступает натуральному молотому.

Чтобы убедить россиян в том, что они употребляют качественный и безопасный сублимированный кофе, специалисты Росконтроля провели исследование образцов данного продукта от разных производителей и назвали марки, которые соответсвуют всем критериям и требованиям ГОСТ, а также и те бренды, которые, наоборот, приобретать не советуется.

В список лучших марок растворимого кофе вошли российские бренды «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта», а также зарубежные Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum.

А вот марки кофе Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite были занесены в антисписок, так как в продукции под данными названиями были обнаружены признаки обмана: в составах кофе эксперты выявили содержание злаковых культур и цикория, которые не были указаны на упаковке.