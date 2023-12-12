Сплошная белая полоса в 2024 году: четыре знака искупаются в деньгах и познают большую любовь

Согласно гороскопу, 2024 год станет годом белой сплошной полосы всего для четырех знаков зодиака: к одним придет долгожданная любовь, к другим внезапное богатство, сообщает pg12.

Овен

Самая благоприятная полоса в жизни овнов начнется в начале февраля 2024 года, до этого же у них будет время осознать, что они делали не так, и почему в их жизни было столько горя.

Во втором по счету месяце родившиеся под созвездием овна почувствуют, что их силы стремительно растут, более того, они начнут понимать, что обладают способностями влиять на людей и их поведение: переговоры, собеседования, открытие своего дела, все, за чтобы овны не взялись в феврале 2024 года, будет характеризоваться только успехом.

В личной жизни же в наступающем году везения будет меньше: весной вероятнее всего возникнут проблемы в отношениях со второй половинкой. Однако если овны давно хотели поставить точку, то март 2024 года самое подходящее для этого время, так как в этом месяце вселенная подарит им после расставания чувства облегчения и свободы.

Телец

Представители знака зодиака телец уже в конце 2023 года почувствуют прилив сил, который к январю 2024 достигнет своего пика, и благодаря этому, все их дела стремительно поползут в гору.

Весной, а лучше всего в марте, астрологи советуют взять тельцам перерыв и определиться с тем, чего они желают на самом деле, в противном случае они рискуют утратить свои амбиции и разочароваться в том, что делали до этого.

В апреле звезды рекомендуют рассмотреть новые места работы, хуже не будет, так как вселенная на их стороне.

Сентябрь же, согласно гороскопу, обещает быть трудным и нестабильным: проблемы с половинкой, друзьями и на работе, однако первый снег словно сам собой сметет весь негатив из жизни тельцов.

Близнецы

Положительные изменения в 2024 году звезды также обещают и родившимся под созвездием близнецов: в январе их ожидают новые приятные знакомства, а также близнецы наконец-то смогут начать заниматься тем, о чем давно мечтали.

Если вы - представитель данного знака зодиака, и все еще одиноки, то будьте готовы, в феврале 2024 вас ожидает судьбоносное знакомство. Вместе с тем измениться и ваш круг обещание, вы встретите новых хороших друзей, общение с которым может затянуться на долгие годы.

В конце весны близнецам начнут поступать интересные предложения по работе: астрологи рекомендуют не отказываться от них и рассмотреть внимательнее.

Козерог

Но больше всего наступающий год Зеленого Дракона запомниться родившимся под созвездием козерога: в 2024 они смогут добиться колоссальных высот в любви, в карьере и в творчестве.

Самым благоприятным периодом станет весна, так как именно в это время дела козерогов начнут стремительно улучшаться. Но следует быть готовыми, так как все положительные перемены, которые вас ожидают, окажутся совсем непривычными и новыми: козероги влюбятся в человека, который будет совсем отличаться от их типажа, а также у них проснется интерес к творческим занятиям, любовь к которым останется на всю жизнь. Человек, с которым же козероги начнут отношения, станет для них настоящей опорой, поддержкой и второй половиной. Главное, астрологи советуют, не боятся грядущих перемен.

В финансовом плане же дела представителей данного знака зодиака начнут улучшаться в конце весны 2024 года.