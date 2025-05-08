Спасут ли чеснок и малина от простуды: иммунолог разбирает мифы о средствах народной медицины

Чесночные кулоны, картошка, малина и водка с перцем — что из этого действительно помогает, а что может навредить? Разбираем с позиции доказательной медицины.

Весной и осенью многие прибегают к народным методам лечения ОРВИ, надеясь обойтись без лекарств. Но врачи предупреждают: самолечение может быть опасным, а многие «бабушкины советы» на деле оказываются неэффективными или даже вредными.

Чесночный кулон

Ожидание: защита от вирусов за счёт паров чеснока.

Реальность: аллицина в воздухе слишком мало, чтобы защитить от инфекции. Единственный эффект — социальный: окружающие держатся подальше.

Рыбий жир

Ожидание: укрепление иммунитета.

Реальность: да, но только в виде аптечной БАД и после консультации с врачом. Самостоятельный приём может навредить ЖКТ.

Картофельный пар

Ожидание: прогреет и облегчит дыхание.

Реальность: слизь действительно разжижается, но есть риск ожога дыхательных путей. Метод устарел и не рекомендован детям.

Малиновое варенье

Ожидание: понижение температуры и витамин С.

Реальность: есть эффект, но сахар нейтрализует часть пользы. Лучше не злоупотреблять.

Баня при простуде

Ожидание: «выпарить болезнь».

Реальность: может навредить сердечно-сосудистой системе. Не подходит при температуре и слабости.

Водка с перцем

Ожидание: «удар по вирусу».

Реальность: нагрузка на печень и иммунитет. Вредно и неэффективно.

Медицинские банки

Ожидание: разгоняют кровь и лечат.

Реальность: да, улучшают кровообращение. Но противопоказаны при лихорадке, хронических заболеваниях и без назначения врача.

Полоскание с содой, солью и йодом

Ожидание: антисептический эффект.

Реальность: эффективное вспомогательное средство. Но не заменяет лечения, особенно при бактериальных осложнениях.

Травяные отвары (мята, мелисса)

Ожидание: успокаивают, помогают при ОРВИ.

Реальность: да, при условии отсутствия аллергии. Хорошо как дополнение.

Корица с мёдом

Ожидание: убивает вирусы и бактерии.

Реальность: обладает противовоспалительным действием. Но не стоит полагаться только на неё. Мёд — аллерген.

Настой лука с мёдом в нос

Ожидание: снимает воспаление.

Реальность: лук полезен, но закапывать в нос — риск ожога слизистой. Лучше использовать аптечные капли.

Гвоздика с молоком

Ожидание: облегчает боль в горле.

Реальность: может смягчить слизистую. Безопасно, если нет аллергии и непереносимости лактозы.

Народные средства — лишь дополнение к лечению. Не отказывайтесь от визита к врачу при первых симптомах. Даже самый полезный продукт в неправильной дозе может навредить.