Спасут ли чеснок и малина от простуды: иммунолог разбирает мифы о средствах народной медицины
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Чесночные кулоны, картошка, малина и водка с перцем — что из этого действительно помогает, а что может навредить? Разбираем с позиции доказательной медицины.
Весной и осенью многие прибегают к народным методам лечения ОРВИ, надеясь обойтись без лекарств. Но врачи предупреждают: самолечение может быть опасным, а многие «бабушкины советы» на деле оказываются неэффективными или даже вредными.
Чесночный кулон
Ожидание: защита от вирусов за счёт паров чеснока.
Реальность: аллицина в воздухе слишком мало, чтобы защитить от инфекции. Единственный эффект — социальный: окружающие держатся подальше.
Рыбий жир
Ожидание: укрепление иммунитета.
Реальность: да, но только в виде аптечной БАД и после консультации с врачом. Самостоятельный приём может навредить ЖКТ.
Картофельный пар
Ожидание: прогреет и облегчит дыхание.
Реальность: слизь действительно разжижается, но есть риск ожога дыхательных путей. Метод устарел и не рекомендован детям.
Малиновое варенье
Ожидание: понижение температуры и витамин С.
Реальность: есть эффект, но сахар нейтрализует часть пользы. Лучше не злоупотреблять.
Баня при простуде
Ожидание: «выпарить болезнь».
Реальность: может навредить сердечно-сосудистой системе. Не подходит при температуре и слабости.
Водка с перцем
Ожидание: «удар по вирусу».
Реальность: нагрузка на печень и иммунитет. Вредно и неэффективно.
Медицинские банки
Ожидание: разгоняют кровь и лечат.
Реальность: да, улучшают кровообращение. Но противопоказаны при лихорадке, хронических заболеваниях и без назначения врача.
Полоскание с содой, солью и йодом
Ожидание: антисептический эффект.
Реальность: эффективное вспомогательное средство. Но не заменяет лечения, особенно при бактериальных осложнениях.
Травяные отвары (мята, мелисса)
Ожидание: успокаивают, помогают при ОРВИ.
Реальность: да, при условии отсутствия аллергии. Хорошо как дополнение.
Корица с мёдом
Ожидание: убивает вирусы и бактерии.
Реальность: обладает противовоспалительным действием. Но не стоит полагаться только на неё. Мёд — аллерген.
Настой лука с мёдом в нос
Ожидание: снимает воспаление.
Реальность: лук полезен, но закапывать в нос — риск ожога слизистой. Лучше использовать аптечные капли.
Гвоздика с молоком
Ожидание: облегчает боль в горле.
Реальность: может смягчить слизистую. Безопасно, если нет аллергии и непереносимости лактозы.
Народные средства — лишь дополнение к лечению. Не отказывайтесь от визита к врачу при первых симптомах. Даже самый полезный продукт в неправильной дозе может навредить.
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