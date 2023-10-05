Сожгите их немедленно: российских дачников призвали срочно избавиться от огурцов

Огурцы являются одними из самых распространенных и полезных овощей, выращиваемых каждым российским дачником. Их едят свежими, добавляют в салаты, маринуют и солят. Но выяснилось, что огурцы могут принести не только пользу: осенние увядшие плоды и стебли являются распространителями пероноспороза – грибка, который может привести к полной потере урожая.

Агроном Михаил Воробьев советует дачникам сжигать огурцы во время осенней уборки огородов, прежде выдергивая их вместе с корнями. Вдобавок Михаил Воробьев рекомендует пользоваться минеральными удобрениями для подкормки огурцов, содержащими азот и фосфор или же калийной селитрой, которые помогут в формировании ветвей и плодов, а также значительно улучшат вкус овощей.