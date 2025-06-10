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Советы на июнь: как солнечная активность влияет на ваше здоровье и можно ли от нее защититься

В июне 2025 года жителям России предстоит столк...

kasheloff.ru

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В июне 2025 года жителям России предстоит столкнуться с периодом геомагнитных возмущений, которые могут повлиять на самочувствие, вызывая головные боли и общее недомогание.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, на территории России в этом месяце ожидаются четыре периода геомагнитной нестабильности.

Наибольшие колебания магнитного поля Земли прогнозируются 1, 14, 24 и 25 июня. Эту ситуацию усугубляет высокая солнечная активность: за последние сутки зафиксировано 10 вспышек, из которых четыре — мощные. Текущий уровень солнечной активности оценивается как M8.9.

Во время всплесков солнечной активности многие люди чувствуют повышенную чувствительность к геомагнитным колебаниям, что часто проявляется в виде головных болей. Для минимизации негативного воздействия рекомендуется соблюдать режим дня, регулярно проветривать помещение, следить за водным балансом, избегать алкоголя, а также включить в рацион свежие овощи и фрукты, богатые витаминами и микроэлементами.

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