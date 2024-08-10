Соленая горбуша только лишь за 2 часа: несколько секретов приготовления
adygsalt.ru
Если вам хочется приготовить соленую горбушу быстро и просто, этот рецепт вам точно понравится. Всего через два часа вы сможете насладиться вкусной закуской, не потратив много времени на приготовление.
Вам понадобятся:
- Замороженное филе горбуши с кожей
- 3 столовые ложки соли
- 3 столовые ложки сахара
- 1 литр воды
- Специи по вкусу (по желанию)
Приготовление:
Подготовка рыбы: Разморозьте филе горбуши и нарежьте его на кусочки толщиной 3-5 мм.
Приготовление рассола: Доведите воду до кипения. Добавьте в кипящую воду соль и сахар, хорошо перемешайте до полного растворения. Затем дайте рассолу остыть до комнатной температуры.
Маринование: Залейте охлажденный рассол кусочки рыбы и поместите их в холодильник.
Финальный этап: Через 2 часа слейте рассол. Ваша соленая горбуша готова к подаче!
Этот быстрый способ позволит вам насладиться вкусом домашней соленой рыбы без лишних хлопот. Добавьте свои любимые специи для придания уникального аромата и наслаждайтесь!
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