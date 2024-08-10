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Соленая горбуша только лишь за 2 часа: несколько секретов приготовления

Если вам хочется приготовить соленую горбушу бы...

adygsalt.ru

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Если вам хочется приготовить соленую горбушу быстро и просто, этот рецепт вам точно понравится. Всего через два часа вы сможете насладиться вкусной закуской, не потратив много времени на приготовление.

Вам понадобятся:

  • Замороженное филе горбуши с кожей
  • 3 столовые ложки соли
  • 3 столовые ложки сахара
  • 1 литр воды
  • Специи по вкусу (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовка рыбы: Разморозьте филе горбуши и нарежьте его на кусочки толщиной 3-5 мм.

  2. Приготовление рассола: Доведите воду до кипения. Добавьте в кипящую воду соль и сахар, хорошо перемешайте до полного растворения. Затем дайте рассолу остыть до комнатной температуры.

  3. Маринование: Залейте охлажденный рассол кусочки рыбы и поместите их в холодильник.

  4. Финальный этап: Через 2 часа слейте рассол. Ваша соленая горбуша готова к подаче!

Этот быстрый способ позволит вам насладиться вкусом домашней соленой рыбы без лишних хлопот. Добавьте свои любимые специи для придания уникального аромата и наслаждайтесь!

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