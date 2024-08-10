Соленая горбуша только лишь за 2 часа: несколько секретов приготовления

Если вам хочется приготовить соленую горбушу быстро и просто, этот рецепт вам точно понравится. Всего через два часа вы сможете насладиться вкусной закуской, не потратив много времени на приготовление.

Вам понадобятся:

Замороженное филе горбуши с кожей

3 столовые ложки соли

3 столовые ложки сахара

1 литр воды

Специи по вкусу (по желанию)

Приготовление:

Подготовка рыбы: Разморозьте филе горбуши и нарежьте его на кусочки толщиной 3-5 мм. Приготовление рассола: Доведите воду до кипения. Добавьте в кипящую воду соль и сахар, хорошо перемешайте до полного растворения. Затем дайте рассолу остыть до комнатной температуры. Маринование: Залейте охлажденный рассол кусочки рыбы и поместите их в холодильник. Финальный этап: Через 2 часа слейте рассол. Ваша соленая горбуша готова к подаче!

Этот быстрый способ позволит вам насладиться вкусом домашней соленой рыбы без лишних хлопот. Добавьте свои любимые специи для придания уникального аромата и наслаждайтесь!