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Сочнейшие котлеты, тающие во рту: бабуля научила добавлять два секретных ингредиента

Каждая хозяйка стремится удивить своих родных в...

otvet.mail.ru

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Каждая хозяйка стремится удивить своих родных вкусными и сочными блюдами. Но когда дело доходит до приготовления котлет, иногда даже самый опытный кулинар сталкивается с проблемой — котлеты могут получиться сухими и жесткими.

Однако есть секреты, которые помогут вам избежать этого! Бабушка поделилась двумя простыми, но гениальными ингредиентами, которые сделают котлеты сочными и нежными, буквально тающими во рту.

Секретный ингредиент №1: тертая картошка

Первый секрет сочных котлет — это добавление сырой тертой картошки. Картофель придаёт фаршу мягкость и удерживает влагу, благодаря чему котлеты остаются сочными даже после жарки. Картофельный крахмал, содержащийся в сыром картофеле, действует как связующий элемент, который помогает сохранить форму котлет, не давая им разваливаться.

Как использовать: натрите одну небольшую картофелину на мелкой терке и добавьте её прямо в фарш. Перемешайте массу тщательно, чтобы картофель равномерно распределился.

Секретный ингредиент №2: сливочное масло

Второй ключ к успеху — это сливочное масло. Несколько граммов масла, добавленные в фарш, сделают котлеты невероятно нежными и придадут им неповторимый сливочный вкус. Масло медленно растапливается в процессе жарки, делая котлеты не просто сочными, а буквально тающими во рту.

Как использовать: в середину каждой котлеты перед жаркой положите небольшой кусочек сливочного масла. Это не только улучшит вкус, но и обеспечит дополнительную сочность.

Простой рецепт сочных котлет

Теперь, когда у вас есть два ключевых ингредиента, можно приготовить идеальные котлеты, используя этот простой рецепт.

Ингредиенты:

  • 500 г мясного фарша (говядина, свинина или смесь)
  • 1 небольшая картофелина (натереть)
  • 1 яйцо
  • 1 луковица (измельчить)
  • Соль и перец по вкусу
  • Небольшие кусочки сливочного масла

Приготовление:

  1. В глубокой миске соедините фарш, натертую картошку, яйцо и измельчённый лук.
  2. Посолите и поперчите по вкусу, хорошо перемешайте.
  3. Сформируйте котлеты, в центр каждой положите маленький кусочек сливочного масла.
  4. Жарьте на разогретой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, затем доведите до готовности на слабом огне под крышкой.

Секретные ингредиенты, такие как тертая картошка и сливочное масло, превращают простые котлеты в настоящий кулинарный шедевр. Эти нехитрые советы помогут вам добиться идеальной текстуры и вкуса, которые порадуют всю семью. Попробуйте добавить эти ингредиенты в свой рецепт, и ваши котлеты станут любимым блюдом на каждом ужине!

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