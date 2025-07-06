«Со среды станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится в России с 10 июля

В последние годы отношение к пенсионному возрасту кардинально изменилось. Вместо ассоциаций с отдыхом и покоем всё чаще возникает понимание того, что старость — это время для новых достижений и самореализации.

Программа "Активное долголетие", стартовавшая в 2019 году, стала важным шагом на пути к всестороннему развитию старшего поколения. Идея программы заключается не только в улучшении качества жизни пенсионеров, но и в создании условий для их активного участия в жизни общества.

Культура активного долголетия: расширение возможностей для пенсионеров

Старшее поколение больше не воспринимается как пассивная часть общества. В последние годы наблюдается значительный сдвиг в восприятии пенсионного возраста, который всё чаще ассоциируется с самореализацией и активным участием в жизни общества. Программа "Активное долголетие" стала важной частью национального проекта "Демография", интегрированного в 2019 году. Это не просто набор мероприятий, а целая философия, направленная на преодоление стереотипов о старости.

Программа охватывает широкий спектр направлений: от физической активности до творческого самовыражения и освоения новых технологий, что помогает пожилым людям не только сохранить здоровье, но и открывать новые горизонты.

Волонтерство: помощь себе и другим

Одним из важных аспектов программы является волонтерская деятельность, которая позволяет пенсионерам почувствовать свою значимость и внести реальный вклад в развитие общества. Волонтерство помогает не только решать социальные вопросы, но и снижать чувство одиночества, укреплять социальные связи и повышать самооценку.

В рамках программы "Серебряные волонтеры" пенсионеры принимают участие в организации городских мероприятий, работают в библиотеках и проводят мастер-классы для детей. Более 70% участников таких программ сообщают о значительном улучшении настроения и общее улучшение самочувствия.

Фотография: искусство видеть мир по-новому

Творчество играет важную роль в поддержании психоэмоционального здоровья. В рамках программы "Активное долголетие" пенсионерам предлагаются курсы по фотографии, которые помогают развить художественное восприятие и освоить новые навыки. Фотография становится не просто увлечением, а способом самовыражения, общения и создания уникальных произведений искусства.

"Фотография помогает видеть мир по-новому, увидеть то, что часто ускользает от глаз. Это стало настоящим открытием для меня в 70 лет", — рассказывает Галина Петрова, участница фотокружка.

Скандинавская ходьба: здоровье в каждом шаге

Одним из самых популярных направлений программы является скандинавская ходьба, которая считается отличным способом поддержания физической активности. Она укрепляет сердечно-сосудистую систему, суставы и кости, при этом является безопасной для пожилых людей, так как оказывает минимальную нагрузку на суставы. Занятия скандинавской ходьбой значительно снижают риск развития остеопороза у пожилых людей на 30-40%.

Польза не только в здоровье, но и в общении: занятия проводятся в группах, что способствует формированию новых знакомств и укреплению социальных связей.

Будущее программы: расширение возможностей

Программа "Активное долголетие" не стоит на месте и будет расширять спектр предлагаемых услуг. В будущем планируется внедрение цифровых технологий, освоение новых профессий, развитие межпоколенческих проектов и усиление роли менторства, что позволит пенсионерам передавать свой опыт и знания молодёжи.

Заключение: активное долголетие — это реальность

Программа "Активное долголетие" — это не просто государственная инициатива, а шанс для миллионов пенсионеров изменить свою жизнь. Она предлагает возможность переосмыслить старость, открыть новые горизонты и найти новые увлечения. В мире активного долголетия возраст — это не преграда, а лишь цифра, а жизнь только начинается, сообщает pg21.