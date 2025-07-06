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Иерей объяснил, как вера жены может повлиять на семью

Иерей объяснил, как вера жены может повлиять на...

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Иерей Павел Колесников, настоятель Митрофановской церкви в Пензе и председатель миссионерского отдела епархии, рассказал, что навязывание веры близким может разрушить семью. В разговоре с изданием "Столица 58" он отметил, что подобная практика часто приводит к ссорам и отдалению в отношениях.

Священник пояснил, что многие верующие женщины начинают давить на своих супругов, если те не разделяют их убеждений. Однако церковь учит иному — духовное влияние должно происходить через личный пример, а не через упреки и ультиматумы.

По словам отца Павла, если жена действительно меняется под влиянием веры — становится мягче, терпимее и добрее — муж, скорее всего, сам заинтересуется её внутренним преображением. Принуждение же, как подчеркнул он, только отталкивает.

Иерей советует женщинам не навязывать свою религиозность, а показывать силу любви и веры через свои поступки и поведение.

Источник: stolica58.ru

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