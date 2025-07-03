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Более 250 жителей под Казанью остались без газа

В поселке Новая Константиновка под Казанью боле...

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В поселке Новая Константиновка под Казанью более 250 жителей остались без газа из-за повреждения газопровода. Причиной стало проведение земляных работ дорожной организацией, в ходе которых был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления.

Как сообщила пресс-служба «Газпром трансгаз Казань», инцидент произошел на территории, находящейся на балансе частной газораспределительной компании, которая не контролирует работы в охранной зоне газопровода. В результате отключен шкафной регуляторный пункт, и 264 частных дома остались без газа. Восстановление газоснабжения планируется после устранения повреждений виновной стороной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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