Лёд Антарктики диктует правила углеродного баланса

Южный океан — один из главных природных «поглотителей» углекислого газа на планете. Новое исследование показало, что его способность забирать CO₂ из атмосферы напрямую зависит от зимнего морского льда.

Когда лёд образуется рано и долго не тает, океан может забрать до 20% больше углекислого газа. Всё дело в том, что ледяной покров защищает поверхность воды от сильных ветров. Это мешает перемешиванию с глубинными слоями, где скапливается «старый» углерод, и снижает выбросы обратно в атмосферу.

Исследование проводили учёные из Великобритании, Германии и Норвегии. Они использовали редкие данные, собранные у берегов Антарктического полуострова, где даже зимой брали пробы воды — иногда с лодки, а иногда пробираясь по льду на санях.

Эксперты подчёркивают: зимой лёд предотвращает утечку углекислого газа, а летом, благодаря таянию и росту фитопланктона, усиливается его поглощение. Фитопланктон, как и растения, «впитывает» CO₂ в процессе фотосинтеза.

Учёные подчёркивают, что данных по зимнему Южному океану пока очень мало, а это мешает точному прогнозированию климата. Чтобы точнее предсказывать глобальное потепление, нужно развивать мониторинг в этих широтах. Также важно понимать, что разные участки океана могут вести себя по-разному — нужны новые исследования.

Источник: InnovaNews