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Американские IT-компании уволили 94 тысячи сотрудников из-за ИИ

Американские IT-компании уволили 94 тысячи сотр...

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С начала 2025 года крупные технологические компании США, включая Microsoft, Google и Amazon, сократили около 94 тысяч работников. Главная причина — внедрение искусственного интеллекта.

Многие должности были упразднены, так как ИИ теперь справляется с рутинными задачами, такими как клиентская поддержка и создание контента. Также компании перенаправляют ресурсы на развитие ИИ-направлений. Например, Microsoft сократила сотрудников в отделах продаж и игр, но усилила команды, работающие с ИИ.

ИИ влияет на рынок труда тремя способами: автоматизирует повторяющуюся работу, позволяет компаниям переориентировать бюджеты на новые проекты и снижает затраты. Под ударом — разработчики ПО, специалисты по персоналу, аналитики и менеджеры среднего звена.

При этом, несмотря на сокращения, доходы таких компаний, как Microsoft, продолжают расти — выручка в первом квартале увеличилась на 13% и составила $70,1 млрд.

Источник: 3DNews

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