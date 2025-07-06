Insilico Medicine тестирует созданное ИИ лекарство от онкологии

Компания Insilico Medicine начала клиническое тестирование препарата ISM3412, созданного с помощью искусственного интеллекта для борьбы с онкологией.

Первый пациент уже получил начальную дозу в рамках международного исследования. Испытания пройдут в два этапа: сначала ученые установят наиболее безопасную и эффективную дозировку, а затем приступят к оценке терапевтического действия. Ранее в Китае завершился пилотный этап, в ходе которого изучалась переносимость лекарства — он прошёл успешно.

Принцип действия ISM3412 основан на подавлении активности фермента MAT2A. Этот фермент жизненно важен для клеток опухолей, развивающихся при определённых генетических мутациях, чаще всего встречающихся при раке лёгких, поджелудочной железы и мочевого пузыря. Препарат блокирует рост опухолей, при этом не повреждая здоровые клетки.

Начало клинических испытаний открывает возможности для лечения метастатических форм рака, особенно у пациентов, не реагирующих на стандартные методы. По результатам доклинических тестов, ISM3412 хорошо переносится и способен усиливать эффект традиционной химиотерапии.

Источник: innovanews.ru