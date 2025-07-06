Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Insilico Medicine тестирует созданное ИИ лекарство от онкологии

ИИ-разработка против рака: стартовали испытания...

Подписаться на Дзен.канал

Компания Insilico Medicine начала клиническое тестирование препарата ISM3412, созданного с помощью искусственного интеллекта для борьбы с онкологией.

Первый пациент уже получил начальную дозу в рамках международного исследования. Испытания пройдут в два этапа: сначала ученые установят наиболее безопасную и эффективную дозировку, а затем приступят к оценке терапевтического действия. Ранее в Китае завершился пилотный этап, в ходе которого изучалась переносимость лекарства — он прошёл успешно.

Принцип действия ISM3412 основан на подавлении активности фермента MAT2A. Этот фермент жизненно важен для клеток опухолей, развивающихся при определённых генетических мутациях, чаще всего встречающихся при раке лёгких, поджелудочной железы и мочевого пузыря. Препарат блокирует рост опухолей, при этом не повреждая здоровые клетки.

Начало клинических испытаний открывает возможности для лечения метастатических форм рака, особенно у пациентов, не реагирующих на стандартные методы. По результатам доклинических тестов, ISM3412 хорошо переносится и способен усиливать эффект традиционной химиотерапии.

Источник: innovanews.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

11 часов назад

В России строят восемь новых курортов у морей и Байкала

Не у нас

день назад

Протоиерей Гусаков объяснил, отпевают ли усопших перед кремацией

дезинфекция плесени грибка

Не у нас

день назад

Русские старцы пророчат будущее России через молитву и веру

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

печать фото с айфона в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запускают пилотный проект "Социальная няня" для помощи молодым семьям

Не у нас

10 часов назад

Лёд Антарктики диктует правила углеродного баланса

Не у нас

день назад

Батюшка Савченко заявил, что проститутки и осужденные не могут быть крестными

Не у нас

день назад

Священник объяснил, чьи молитвы Господь не примет
Новости Татарстана
11 часов назад

В Татарстане не установлены владельцы почти 800 объектов недвижимости

В Татарстане не установлены владельцы почти 800...

Не у нас

24 минуты назад

Священник Смирнов призвал задуматься о душе до конца жизни

Не у нас

29 минут назад

РПЦ объяснила, почему западный взгляд на ИИ не подходит православию

Не у нас

34 минуты назад

Иерей объяснил, как вера жены может повлиять на семью

Не у нас

39 минут назад

Insilico Medicine тестирует созданное ИИ лекарство от онкологии
Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татар...
Новости Татарстана
день назад

Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татарстана получат микроавтобусы

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане продолжается рост цен на бензин и дизель

Не у нас

11 часов назад

"Болотинг" становится новым трендом экотуризма в России

Не у нас

11 часов назад

Российские туристы вместо отдыха в Египте оказались на стройке
«Их работа — спасать, но сегодня уже они нуждаю...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Их работа — спасать, но сегодня уже они нуждаются в помощи»: директор казанской клиники высказалась о том, почему даже сильнейшим нужна поддержка