Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

"Болотинг" становится новым трендом экотуризма в России

В Новосибирске туристы увлеклись болотными турами

Подписаться на Дзен.канал

В России всё большую популярность набирает новый формат экотуризма — «болотинг». Суть его в прогулках по болотистой местности, где участники наблюдают за природой, изучают растения, птиц и учатся безопасно передвигаться по трясине.

Особенно такие туры востребованы среди офисных работников, ищущих необычные впечатления и способ расслабиться. В Подмосковье поездки по болотам расписаны на месяцы вперёд. В Новосибирской области тоже отмечают рост интереса к экстремальным экскурсиям, особенно на Васюганские болота.

Светлана Фоменко из НАТО подтвердила, что спрос на такие поездки растёт. По её словам, районы области предлагают жителям и туристам экскурсии, «чтобы пощекотать себе нервы».

Житель региона Александр, владелец болотохода, сначала ездил на болота сам, потом начал приглашать друзей, а теперь к нему приезжают туристы даже из центральной России. Он считает, что условия в Сибири сложнее, чем в Москве, и это привлекает искателей острых ощущений.

Васюганские болота — одни из крупнейших в мире. Здесь растёт более 250 видов растений и обитает свыше 240 видов животных, в том числе занесённых в Красную книгу.

Источник: Infopro54.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Протоиерей Гусаков объяснил, отпевают ли усопших перед кремацией

Гид по скидкам Казани

день назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

перекись водорода убивает грибок

Не у нас

день назад

В России разработали вентиляцию для экстремального холода

Интересное в Казани

3 дня назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью

художники декораторы в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запускают пилотный проект "Социальная няня" для помощи молодым семьям

Новости Казани

день назад

Билеты на концерт Агутина в Казани продаются за миллион рублей

Не у нас

день назад

Батюшка Савченко заявил, что проститутки и осужденные не могут быть крестными

Не у нас

день назад

Священник объяснил, чьи молитвы Господь не примет

Не у нас

день назад

Госдума предложила запретить распространение молочных смесей в роддомах
Новости Татарстана
53 минуты назад

В Татарстане не установлены владельцы почти 800 объектов недвижимости

В Татарстане не установлены владельцы почти 800...

Не у нас

3 минуты назад

Лёд Антарктики диктует правила углеродного баланса

Новости Татарстана

8 минут назад

В Татарстане продолжается рост цен на бензин и дизель

Не у нас

23 минуты назад

В России строят восемь новых курортов у морей и Байкала

Не у нас

28 минут назад

"Болотинг" становится новым трендом экотуризма в России
Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татар...
Новости Татарстана
день назад

Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татарстана получат микроавтобусы

Не у нас

33 минуты назад

Российские туристы вместо отдыха в Египте оказались на стройке

Не у нас

38 минут назад

Священник объяснил, можно ли носить одежду умерших

Новости Казани

58 минут назад

Минтранс сообщает о возвращении аэропортов к обычному графику
Maximus Global — фитнес, который подходит всей ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Maximus Global — фитнес, который подходит всей семье