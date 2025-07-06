"Болотинг" становится новым трендом экотуризма в России

В России всё большую популярность набирает новый формат экотуризма — «болотинг». Суть его в прогулках по болотистой местности, где участники наблюдают за природой, изучают растения, птиц и учатся безопасно передвигаться по трясине.

Особенно такие туры востребованы среди офисных работников, ищущих необычные впечатления и способ расслабиться. В Подмосковье поездки по болотам расписаны на месяцы вперёд. В Новосибирской области тоже отмечают рост интереса к экстремальным экскурсиям, особенно на Васюганские болота.

Светлана Фоменко из НАТО подтвердила, что спрос на такие поездки растёт. По её словам, районы области предлагают жителям и туристам экскурсии, «чтобы пощекотать себе нервы».

Житель региона Александр, владелец болотохода, сначала ездил на болота сам, потом начал приглашать друзей, а теперь к нему приезжают туристы даже из центральной России. Он считает, что условия в Сибири сложнее, чем в Москве, и это привлекает искателей острых ощущений.

Васюганские болота — одни из крупнейших в мире. Здесь растёт более 250 видов растений и обитает свыше 240 видов животных, в том числе занесённых в Красную книгу.

Источник: Infopro54.ru