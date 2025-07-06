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Российские туристы вместо отдыха в Египте оказались на стройке

Российские туристы вместо отдыха в Египте оказа...

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Группа россиян пожаловалась на неприятный сюрприз во время отдыха в Египте. Отель, в который они заселились, оказался окружён строительными работами, о которых туристов заранее не предупредили.

По информации Telegram-канала Shot, пара заплатила за отдых 185 тысяч рублей, но вместо тишины и комфорта столкнулась с шумом, пылью и неработающим лифтом. Отмечается, что стройка начинается с восьми утра и продолжается до вечера. Пыль оседает даже на лежаках у бассейна.

Туристы пытались поменять номер, но в отеле утверждают, что свободных комнат нет. Персонал советует лишь ждать, когда освободятся более комфортные варианты.

Источник: Hibiny.ru

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