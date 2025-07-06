Минтранс сообщает о возвращении аэропортов к обычному графику

В российском Минтрансе сообщили, что аэропорты страны постепенно переходят к нормальной работе. По данным ведомства, утренние рейсы 6 июля обслуживались по расписанию, как внутренних, так и зарубежных авиакомпаний.

Чтобы стабилизировать ситуацию, на помощь направили дополнительных сотрудников. В аэропортах пассажирам предоставляют питание, воду, комнаты для родителей с детьми, зоны для маломобильных граждан и места отдыха. Сильной толпы нет, но в билетных кассах образуются очереди — ждать приходится до часа.

Ограничения на приём и отправку рейсов пока остаются в Иваново, Тамбове и Ярославле.

Ранее, в пятницу, временные ограничения действовали в Казани и Нижнекамске. Из-за этого семь рейсов, направлявшихся в Казань, и один в Нижнекамск перенаправили на другие аэродромы.

На 6 июля онлайн-табло казанского аэропорта показывает задержки вылетов в Москву, Анталью, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Санкт-Петербург. Также отменены рейсы в Омск и Мурманск. Полёты в Омск перенесли на 9 и 10 июля. Есть задержки прилётов из Москвы, Махачкалы и Сочи.

Источник: Tatar-inform.ru