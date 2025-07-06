Священник объяснил, можно ли носить одежду умерших

После смерти близкого многие не знают, как поступить с его вещами. Представители Русской православной церкви уверяют: бояться не стоит — в этом нет ничего мистического.

Священники подчёркивают, что в православной традиции нет запретов на ношение или передачу одежды покойных. Если вещи в хорошем состоянии, их можно оставить себе, отдать нуждающимся или передать в благотворительные организации. Это считается добрым и христианским поступком.

Церковь также не поддерживает веру в так называемую «энергетику вещей». Предметы не могут передавать негатив или судьбу человека. Главное — молиться за умерших и помнить о них с добром, не придавая большого значения материальному.

Таким образом, решение остаётся за родными. Но, как подчёркивают священнослужители, бояться вещей покойного — это лишь суеверие.

Источник: МК Пенза