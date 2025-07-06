Отныне самая вредная ягода: а мы едим ее как деликатес, еще и детей заставляем

Опасности винограда: мнение врача-гастроэнтеролога

Недавнее интервью гастроэнтеролога Дарьи Утюмовой вызвало обсуждение в кулинарных и медицинских кругах, в котором она назвала виноград одним из наиболее вредных продуктов для организма, особенно для определенных групп людей. Хотя виноград имеет множество поклонников благодаря своему сладкому вкусу и аромату, его потребление может представлять опасность для некоторых людей.

Основные риски винограда

Высокое содержание глюкозы

В 100 граммах винограда содержится до 16 граммов сахара. Это может быть проблемой для людей с диабетом, так как резкие скачки уровня сахара в крови могут привести к ухудшению состояния.

Аллергия

Кроме того, виноград содержит витамин C, который может стать причиной аллергической реакции у некоторых людей, особенно если они склонны к аллергии на продукты с высоким содержанием этого витамина.

Повышенный риск набора веса

Избыточное употребление винограда может способствовать набору лишнего веса, поскольку высокое содержание сахара в ягодах повышает калорийность рациона.

Проблемы с желудком

Еще одной опасностью винограда является его способность стимулировать выработку желудочного сока, что может быть нежелательным для людей, страдающих от язвы желудка или язвы двенадцатиперстной кишки, особенно во время обострений.

Цирроз печени

Также виноград может быть вреден для людей с заболеваниями печени, такими как цирроз, из-за высокого содержания сахара, что может ухудшить состояние организма.

Рекомендации

Дарья Утюмова подчеркнула, что перед тем как активно включать виноград в свой рацион, важно проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть проблемы с обменом веществ или заболевания органов пищеварения.

Хотя виноград — это не только вкусный, но и полезный продукт для большинства людей, важно помнить, что его чрезмерное употребление или употребление в неподобающих условиях может привести к неприятным последствиям. Следует учитывать особенности здоровья и не забывать о возможных рисках для организма, сообщает progorodsamara.