Опасный багаж: вот что отныне запретили класть в чемодан и почему это важно знать каждому путешественнику

Почему нельзя класть power bank в зарегистрированный багаж?

Литий-ионные аккумуляторы, используемые в внешних зарядных устройствах, смартфонах и ноутбуках, могут представлять серьезную опасность. При повреждении, перегреве или коротком замыкании такие аккумуляторы могут загореться. Если возгорание происходит в грузовом отсеке самолета, последствия могут быть чрезвычайно опасными, так как доступ к багажу ограничен.

Эксперты по авиационной безопасности отмечают, что риск возгорания литий-ионных батарей — реальная угроза. Например, в 2024 году Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) зафиксировало 89 инцидентов с такими батареями, что на 16% больше по сравнению с предыдущим годом. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) также сообщает об увеличении подобных происшествий, что заставляет авиакомпании ужесточать контроль.

Что запрещено класть в зарегистрированный багаж?

Внешние аккумуляторы (power bank) и запасные литиевые батареи, не встроенные в устройства, нельзя класть в зарегистрированный багаж.

Электронные сигареты и вейпы с литий-ионными батареями также запрещены к сдаче в багаж.

Ноутбуки, планшеты и телефоны могут быть помещены в багаж, но их нужно выключить и защитить от случайного включения. Некоторые авиакомпании требуют перевозить такие устройства только в ручной клади.

«Умный» багаж с встроенными аккумуляторами не принимается в багаж, если батарея не извлекается.

Как правильно упаковывать аккумуляторы?

Чтобы избежать проблем и предотвратить короткое замыкание:

Используйте оригинальную упаковку или отдельные пластиковые пакеты для аккумуляторов.

Обмотайте контакты аккумуляторов изоляционной лентой.

Учитывайте емкость батареи:

До 100 Вт·ч — перевозятся без ограничений.

От 100 до 160 Вт·ч — требуется разрешение авиакомпании.

Свыше 160 Вт·ч — перевозка обычно запрещена.

Большинство авиакомпаний разрешают иметь не более двух запасных батарей на одного пассажира.

Какие последствия могут быть за нарушение?

Если вы нарушите правила, аккумулятор может быть изъят на досмотре, а также возможны штрафы или отказ в посадке на рейс. Ответственность за соблюдение правил лежит на пассажире, и рисковать не стоит.

Советы перед поездкой

Изучите правила вашей авиакомпании, так как требования могут различаться.

Зарядите все устройства заранее — в аэропорту могут попросить включить гаджет для проверки.

Документы, лекарства и ценные вещи всегда кладите в ручную кладь.

Безопасность полета зависит от соблюдения простых правил, и соблюдение требований по перевозке аккумуляторов — один из ключевых шагов. Подготовьтесь заранее, чтобы избежать неприятных ситуаций и сделать ваш отпуск комфортным и безопасным, сообщает progorod59.