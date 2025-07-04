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Священник объяснил, чьи молитвы Господь не примет

Священник объяснил, чьи молитвы Господь не примет.

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Священнослужитель Иван Снегирев в интервью ИА «Кулик» рассказал, от каких людей Всевышний не примет молитву.

Он отметил, что не стоит обращаться к Богу с просьбами тем, кто питает злобу. Оказавшиеся во власти ненависти люди не смогут молиться с чистым сердцем, поскольку хранить зло — это грех.

Батюшка порекомендовал прощать обидчиков, желать им добра и молиться искренне. Также священник подчеркнул, что злость мешает духовному развитию, и такие люди часто не ощущают Божью благодать.

Злость, по его словам, также отражается на отношениях в семье и с другими людьми. В конце беседы Иван Снегирев посоветовал верующим сосредоточиться на благих целях, мудрости, радости и счастье.

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