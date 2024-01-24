Снимут абсолютно со всех: владельцев карты «Мир» ждет сюрприз

В ближайшем будущем владельцам банковских карт национальной платежной системы «Мир» предстоит столкнуться с изменениями в условиях оплаты покупок. Согласно информации финансового эксперта Валерия Попова, новые правила предусматривают отложенное списание средств со счета граждан, а не немедленную оплату.

Эксперт объясняет, что отложенные операции могут быть удобны в случаях, когда терминал в магазине не срабатывает сразу. Информация о покупке сохраняется, а затем, когда терминал подключается к сети, данные отправляются в банк, и с карты списывается вся сумма. Этот механизм уже используется в некоторых случаях, например, при оплате проезда в общественном транспорте.

Согласно планам, эти отложенные платежи будут распространяться на более широкий спектр операций, таких как покупки в магазинах, аренда автомобилей, бронирование отелей, оплата самокатов и т.д. Это, однако, может создать трудности для контроля расходов, поскольку клиенты могут забывать о таких операциях, и средства будут списаны в неудобный момент, пишет PRIMPRESS.