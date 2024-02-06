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Снегапокалипсис: в городах России перестали убирать снег даже в центрах миллионников

Снегапокалипсис: в городах России перестали убирать снег даже в центрах миллионников

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В некоторых регионах Российской Федерации прошел ряд мощнейших снегопадов, с последствиями которого справится не могут до сих пор. Более того осадки в виде снега продолжают атаковать россиян, создавая крайне неудобные условия на дорогах и проезжих частях. Люди вынуждены бросать свои автомобили где попало, и перебираться сквозь огромные сугробы, так как даже центры городов не чистятся.

Например, недовольство жителей Ярославля вызвано беспорядком на дорогах, который затрагивает не только дворовые территории, но и главные улицы города. Сегодня многим людям пришлось буквально преодолевать трудности, чтобы добраться до Советской площади. Пользователи соцсетей негативно высказываются про собственный город, считая, что нечищеные улицы — это «позор» для столицы Золотого кольца, сообщает progorod76.

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