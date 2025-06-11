Смочите тампон и протрите им подмышки: избавитесь от запаха пота на целый день — лайфхак на лето с советских времен
rutube.ru
В эпоху СССР многие женщины знали простой, но действенный способ создания дезодоранта
Растворив всего одну ложку соды в стакане воды, можно получить природный нейтрализатор запаха. В отличие от ароматизированных дезодорантов, этот раствор не маскирует, а ликвидирует неприятные запахи, функционируя как природный абсорбент.
Преимущества в сравнении с покупными аналогами:
- Отсутствие каких-либо ароматов – идеальный вариант для людей, чувствительных к сильным запахам;
- Не блокирует функцию сальных желез, позволяя коже дышать;
- Себестоимость одной порции – крайне низкая.
Способы применения:
- Ватный диск – наносите раствор на участки тела, подверженные повышенному потоотделению, два раза в день.
- Спрей – перелейте раствор в емкость с распылителем для удобства использования.
- Ролик – наполните вымытый флакон от старого дезодоранта.
Для повышения эффективности можно добавить несколько капель масла чайного дерева, которое обладает антибактериальными свойствами.
Эксперты отмечают: особенно эффективен этот способ в жаркую погоду, когда бактерии размножаются более интенсивно. Попробуйте – и убедитесь, что натуральные средства могут быть столь же рабочими, как и промышленные.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец