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Смочите тампон и протрите им подмышки: избавитесь от запаха пота на целый день — лайфхак на лето с советских времен

В эпоху СССР многие женщины знали простой, но д...

rutube.ru

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В эпоху СССР многие женщины знали простой, но действенный способ создания дезодоранта

Растворив всего одну ложку соды в стакане воды, можно получить природный нейтрализатор запаха. В отличие от ароматизированных дезодорантов, этот раствор не маскирует, а ликвидирует неприятные запахи, функционируя как природный абсорбент.

Преимущества в сравнении с покупными аналогами:

  1. Отсутствие каких-либо ароматов – идеальный вариант для людей, чувствительных к сильным запахам;
  2. Не блокирует функцию сальных желез, позволяя коже дышать;
  3. Себестоимость одной порции – крайне низкая.

Способы применения:

  • Ватный диск – наносите раствор на участки тела, подверженные повышенному потоотделению, два раза в день.
  • Спрей – перелейте раствор в емкость с распылителем для удобства использования.
  • Ролик – наполните вымытый флакон от старого дезодоранта.

Для повышения эффективности можно добавить несколько капель масла чайного дерева, которое обладает антибактериальными свойствами.

Эксперты отмечают: особенно эффективен этот способ в жаркую погоду, когда бактерии размножаются более интенсивно. Попробуйте – и убедитесь, что натуральные средства могут быть столь же рабочими, как и промышленные.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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