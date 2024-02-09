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Смешайте уксус, йод и соду: хозяйки обомлели от чудо-средства — теперь используют постоянно

Смешайте уксус, йод и соду: хозяйки обомлели от чудо-средства — теперь используют постоянно

tempusliberum.ru

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Российским домохозяйкам рассказали о замечательных турецких хитростях, которые они могут использовать для уборки дома. Это уксус, йод и пищевая сода.

Огромный плюс этого чудесного метода в том, что вы можете своими руками приготовить чудодейственный раствор, который обойдется вам в копеечку, но на 100% выполнит задачу по очистке сантехники от грязи.

Чтобы приготовить смесь, нагрейте стакан 9%-ного уксуса до 40-50C, добавьте чайную ложку пищевой соды и три-пять капель аптечного йода.

Почистите этой смесью унитаз, используя щетку для чистки. Затем закройте крышку и оставьте ее до утра.

На следующий день смойте ее теплой водой, и вы удивитесь, насколько хорошо она работает. Многие домохозяйки уже поняли этот классный трюк с мухами и активно его используют.

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