Сладкий перец по фирменному рецепту от шеф-повара: очень аппетитная закуска на зиму

Когда наступает время закруток, каждая хозяйка стремится пополнить свои запасы вкусными и оригинальными блюдами, которые будут радовать семью в зимние месяцы.

Сегодня мы поделимся фирменным рецептом от шеф-повара, который покоряет своим вкусом и простотой приготовления. Сладкий перец по этому рецепту станет настоящей жемчужиной вашей зимней коллекции закусок.

Ингредиенты:

2 кг сладкого перца (лучше всего выбирать мясистые, сочные плоды) 1 л воды 200 мл 9% уксуса 200 мл растительного масла 200 г сахара 50 г соли 6 зубчиков чеснока 2-3 листика лаврушки 1 пучок свежего укропа 1 ч. л. горошин черного перца 1 ч. л. кориандра (по желанию)

Пошаговый процесс приготовления:

Подготовка перца:

Сначала тщательно вымойте перцы, удалите плодоножки и семена. Разрежьте их на четыре части вдоль.

В большом количестве кипящей воды бланшируйте перцы в течение 3-5 минут, затем быстро остудите их под холодной водой, чтобы сохранить цвет и текстуру.

Приготовление маринада:

В большой кастрюле смешайте воду, уксус, растительное масло, сахар и соль. Доведите смесь до кипения.

Добавьте лавровый лист, черный перец и кориандр (если используете), и дайте маринаду немного покипеть.

Засолка перцев:

В стерилизованные банки уложите несколько зубчиков чеснока, пару веточек укропа, затем слоями выкладывайте подготовленный перец.

Залейте перец горячим маринадом, следя за тем, чтобы жидкость полностью покрывала овощи.

Консервация:

Закатайте банки стерилизованными крышками и переверните их. Укутайте их в теплое одеяло и оставьте на сутки до того, как они полностью остынут.

Храните закрутки в прохладном темном месте.

Эта аппетитная закуска станет незаменимой на вашем зимнем столе. Сладкий перец, приготовленный по этому фирменному рецепту, сохраняет свою сочность и приобретает насыщенный, пикантный вкус. Он идеально подойдет как дополнение к основным блюдам или как самостоятельная закуска. Удивите своих близких и гостей этим простым, но очень вкусным блюдом, которое будет радовать вас всю зиму.