Сладкий перец по фирменному рецепту от шеф-повара: очень аппетитная закуска на зиму
pokayadoma.ru
Когда наступает время закруток, каждая хозяйка стремится пополнить свои запасы вкусными и оригинальными блюдами, которые будут радовать семью в зимние месяцы.
Сегодня мы поделимся фирменным рецептом от шеф-повара, который покоряет своим вкусом и простотой приготовления. Сладкий перец по этому рецепту станет настоящей жемчужиной вашей зимней коллекции закусок.
Ингредиенты:
- 2 кг сладкого перца (лучше всего выбирать мясистые, сочные плоды)
- 1 л воды
- 200 мл 9% уксуса
- 200 мл растительного масла
- 200 г сахара
- 50 г соли
- 6 зубчиков чеснока
- 2-3 листика лаврушки
- 1 пучок свежего укропа
- 1 ч. л. горошин черного перца
- 1 ч. л. кориандра (по желанию)
Пошаговый процесс приготовления:
- Подготовка перца:
Сначала тщательно вымойте перцы, удалите плодоножки и семена. Разрежьте их на четыре части вдоль.
В большом количестве кипящей воды бланшируйте перцы в течение 3-5 минут, затем быстро остудите их под холодной водой, чтобы сохранить цвет и текстуру.
- Приготовление маринада:
В большой кастрюле смешайте воду, уксус, растительное масло, сахар и соль. Доведите смесь до кипения.
Добавьте лавровый лист, черный перец и кориандр (если используете), и дайте маринаду немного покипеть.
- Засолка перцев:
В стерилизованные банки уложите несколько зубчиков чеснока, пару веточек укропа, затем слоями выкладывайте подготовленный перец.
Залейте перец горячим маринадом, следя за тем, чтобы жидкость полностью покрывала овощи.
- Консервация:
Закатайте банки стерилизованными крышками и переверните их. Укутайте их в теплое одеяло и оставьте на сутки до того, как они полностью остынут.
Храните закрутки в прохладном темном месте.
Эта аппетитная закуска станет незаменимой на вашем зимнем столе. Сладкий перец, приготовленный по этому фирменному рецепту, сохраняет свою сочность и приобретает насыщенный, пикантный вкус. Он идеально подойдет как дополнение к основным блюдам или как самостоятельная закуска. Удивите своих близких и гостей этим простым, но очень вкусным блюдом, которое будет радовать вас всю зиму.
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