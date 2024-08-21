Сладкий перец по фирменному рецепту от шеф-повара: аппетитная закуска на зиму, от которой пальчики оближешь

Готовы ли вы порадовать себя и своих гостей чем-то особенным? Представляем вашему вниманию фирменный рецепт сладкого перца от знаменитого шеф-повара, который станет истинным украшением вашего стола и принесет вкусовое удовольствие даже самым требовательным гурманам.

Необходимые ингредиенты:

Сладкий перец – 2 кг Чеснок – 10 зубчиков Яблочный уксус – 150 мл Оливковое масло – 100 мл Сахар – 3 столовые ложки Соль – 2 чайные ложки Черный молотый перец – по вкусу Лавровый лист – 5 штук Вода – 500 мл

Пошаговое руководство:

Подготовка овощей:

Перцы тщательно мойте, удалите плодоножки и семена.

Нарежьте перцы на крупные полоски или кольца.

Приготовление маринада:

Объедините в кастрюле воду, уксус, оливковое масло, сахар, соль и черный перец.

Добавьте лавровые листья и доведите до кипения, после чего уменьшите огонь и варите на медленном огне пять минут.

Маринование:

В кипящий маринад добавьте подготовленные перцы.

Варите на слабом огне десять минут, затем добавьте измельченный чеснок и продолжайте варку еще пять минут.

Консервация:

Горячие перцы укладывайте в стерилизованные банки.

Залейте их горячим маринадом, убедитесь, что перцы полностью покрыты жидкостью.

Закройте крышками.

Стерилизация:

Поместите закрытые банки в кастрюлю с водой так, чтобы они были покрыты наполовину.

Вскипятите и стерилизуйте банки 15 минут.

Охлаждение и хранение:

Оставьте банки остыть в темном и прохладном месте.

Убедитесь, что крышки герметично закрыты перед хранением.

Этот рецепт гарантированно добавит изысканности вашему зимнему меню. Сладкий перец, приготовленный по этому рецепту, идеально сочетается с мясными блюдами и может выступать как самостоятельная закуска. Подарите себе и близким незабываемое гастрономическое удовольствие!