Сладкий перец по фирменному рецепту от шеф-повара: аппетитная закуска на зиму, от которой пальчики оближешь
pokayadoma.ru
Готовы ли вы порадовать себя и своих гостей чем-то особенным? Представляем вашему вниманию фирменный рецепт сладкого перца от знаменитого шеф-повара, который станет истинным украшением вашего стола и принесет вкусовое удовольствие даже самым требовательным гурманам.
Необходимые ингредиенты:
- Сладкий перец – 2 кг
- Чеснок – 10 зубчиков
- Яблочный уксус – 150 мл
- Оливковое масло – 100 мл
- Сахар – 3 столовые ложки
- Соль – 2 чайные ложки
- Черный молотый перец – по вкусу
- Лавровый лист – 5 штук
- Вода – 500 мл
Пошаговое руководство:
- Подготовка овощей:
Перцы тщательно мойте, удалите плодоножки и семена.
Нарежьте перцы на крупные полоски или кольца.
- Приготовление маринада:
Объедините в кастрюле воду, уксус, оливковое масло, сахар, соль и черный перец.
Добавьте лавровые листья и доведите до кипения, после чего уменьшите огонь и варите на медленном огне пять минут.
- Маринование:
В кипящий маринад добавьте подготовленные перцы.
Варите на слабом огне десять минут, затем добавьте измельченный чеснок и продолжайте варку еще пять минут.
- Консервация:
Горячие перцы укладывайте в стерилизованные банки.
Залейте их горячим маринадом, убедитесь, что перцы полностью покрыты жидкостью.
Закройте крышками.
- Стерилизация:
Поместите закрытые банки в кастрюлю с водой так, чтобы они были покрыты наполовину.
Вскипятите и стерилизуйте банки 15 минут.
- Охлаждение и хранение:
Оставьте банки остыть в темном и прохладном месте.
Убедитесь, что крышки герметично закрыты перед хранением.
Этот рецепт гарантированно добавит изысканности вашему зимнему меню. Сладкий перец, приготовленный по этому рецепту, идеально сочетается с мясными блюдами и может выступать как самостоятельная закуска. Подарите себе и близким незабываемое гастрономическое удовольствие!
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