Скорее в ЗАГС! В Госдуме обсуждают законопроект, который сильно обрадует новобрачных

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, подразумевающий подарок от государства молодым людям, поженившимся до 35 лет.

Если в результате обсуждений, соответствующая инициатива получит одобрение и вступит в законную силу, то молодые пары, вступившие в брак в возрасте до 35 лет, смогут получить единоразовую выплату суммой 10 000 рублей от государства. Также важным условием для получения выплаты будет являться то, что для молодоженов это должен быть первый процесс бракосочетания.

Представитель ЛДПР Каплан Панеш объясняет, что данное нововведение будет играть роль некого стимула или повода, чтобы граждане России не откладывали женитьбу в долгий ящик. Полученные же от государства деньги, по мнению депутата, можно потратить на свадебное торжество, платье для невесты или костюм для жениха, оплатить государственные пошлины, необходимые для росписи в ЗАГСе.

На выплаты новобрачным планируется выделять приблизительно два миллиарда рублей в год.