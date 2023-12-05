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«Скорее избавляйтесь от хрущевок, иначе будет поздно»: эксперты уверяют, что рынок недвижимости ждет ужасная ситуация

«Скорее избавляйтесь от хрущевок, иначе будет поздно»: эксперты уверяют, что рынок недвижимости ждет ужасная ситуация

idei.club

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Владельцам вторичного жилья как можно скорее нужно принимать меры, так как на российском рынке недвижимости происходят стремительные изменения, которые могут привести собственников хрущевок в очень невыгодное положение, сообщает progorod43.

В связи с тем, что в настоящее время экономическая жизнь страны претерпевает большое количество перемен, это приводит и к тому, что ценообразование на квартиры и дома также меняется для одних в лучшую сторону, для других в плохую.

Из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 15% годовых спрос на жилье в нашей стране сильно возрос, так как граждане, желающие приобрести собственное жилье, стараются успеть его купить до еще одного возможного увеличение базовой ставки в декабре 2023 года.

Вместе с тем стремительно возросли цены как на квартиры в новостройках, так и на вторичное жилье: эксперты объясняют, что первый рост связан с увеличением спроса, а второй с повышением стоимости ипотек и нежеланием владельцев продешевить.

Специалисты заявляют, что вышеописанная ситуация может быть лишь временным явлением и ценообразование недвижимости в России может очень скоро измениться. Поэтому пока вторичное жилье еще имеет пригодный неустаревший вид, и цена на него высока, его нужно продавать, чтобы извлечь максимальную выгоду.

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