«Скорее избавляйтесь от хрущевок, иначе будет поздно»: эксперты уверяют, что рынок недвижимости ждет ужасная ситуация
idei.club
Владельцам вторичного жилья как можно скорее нужно принимать меры, так как на российском рынке недвижимости происходят стремительные изменения, которые могут привести собственников хрущевок в очень невыгодное положение, сообщает progorod43.
В связи с тем, что в настоящее время экономическая жизнь страны претерпевает большое количество перемен, это приводит и к тому, что ценообразование на квартиры и дома также меняется для одних в лучшую сторону, для других в плохую.
Из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 15% годовых спрос на жилье в нашей стране сильно возрос, так как граждане, желающие приобрести собственное жилье, стараются успеть его купить до еще одного возможного увеличение базовой ставки в декабре 2023 года.
Вместе с тем стремительно возросли цены как на квартиры в новостройках, так и на вторичное жилье: эксперты объясняют, что первый рост связан с увеличением спроса, а второй с повышением стоимости ипотек и нежеланием владельцев продешевить.
Специалисты заявляют, что вышеописанная ситуация может быть лишь временным явлением и ценообразование недвижимости в России может очень скоро измениться. Поэтому пока вторичное жилье еще имеет пригодный неустаревший вид, и цена на него высока, его нужно продавать, чтобы извлечь максимальную выгоду.