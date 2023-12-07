Школы превратят в концлагеря? В Госдуме запретили использовать мобильные в учебных заведениях

Государственная дума Российской Федерации приняла сразу два нововведения, касающихся школ и их учеников, сообщает объясняем.рф.

На втором и третьем чтениях депутаты Госдумы приняли закон, который подразумевает запрет использования учениками школ на уроках мобильных телефонов, а также планшетов даже если понадобятся для образовательных целей. Более того, депутаты на законодательном уровне утвердили, что в начальных и средних классах в обязательном порядке должны проводиться уроки труда.

Изменения внесены в закон «Об образовании в РФ». В документе сказано, что пользоваться телефонами нельзя с даты принятия законопроекта, а уроки технологии будут введены с 1 сентября 2024 года. Уточняется, что использовать мобильные телефоны будет можно только в случаях угрозы жизни и здоровью обучающихся и работников школ.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что данные нововведения поддерживают как учителя, так и родители. По мнению Володина, принятый законопроект повысит уровень образования детей, а введение обязательного урока труда будет «прививать ребенку трудолюбие», что сделает его будущее светлым и хорошим.