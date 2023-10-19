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«Школьники в шоке»: бывшим особо опасным заключенным разрешат работать учителями

«Школьники в шоке»: бывшим особо опасным заключенным разрешат работать учителями

mykaleidoscope.ru

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Стало известно, что депутатами Госдумы Российской Федерации обсуждается новый законопроект, который в случае принятия позволит работать в образовательной сфере бывшим осужденным гражданам РФ за особо тяжкие преступления. Документ, внесенный на рассмотрение представителям власти размещен в электронной базе Государственной думы, передал PRIMPRESS.

Комиссия, которая обеспечивает защиту прав несовершеннолетних, организует социальную и педагогическую помощь детям, а также препятствует их вовлечению в преступления и любые другие действия нарушающие закон, согласно информации из законопроекта, получит новое полномочие. Новое право будет заключаться в том, что государственная организация сможет принимать и рассматривать заявления о приеме на работу учителем или педагогом у россиян, которые ранее отбыли наказания в местах лишения свободы за особо тяжкие нарушения закона. А после решать позволить им работать на желаемых учебных должностях или нет.

Однако самым важным условием для приема на работу в образовательные учреждения будет являться безукоризненное поведение после завершившегося срока заключения в течение 10 лет. А также учителями не смогут работать бывшие убийцы, насильники и педофилы.

Напомним, что в Уголовном кодексе Российской Федерации особо тяжкими преступлениями считаются умышленные злодеяния, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти лет до пожизненного. К ним относятся: похищение и торговля людьми, лишение свободы против воли человека, использование рабского труда, причинения тяжкого вреда здоровью и другие.

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