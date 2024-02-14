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· Ульяна Сенько

Сказочно полезный овощ, который спасет сердце и печень и убережет от опасной болезни Альцгеймера

Сказочно полезный овощ, который спасет сердце и печень и убережет от опасной болезни Альцгеймера

gas-kvas.com

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Россиянам рекомендуется добавить в свой рацион овощ, который известен ещё с древнерусских времен, как богатый витаминами и обладающий лечебными свойствами.

Речь идет о репе - не самом популярном, но очень полезном и питательном овоще. В ней содержится множество важных для организма веществ, таких как витамины группы В, С, РР, фолиевая кислота, полисахариды, стерины и антиоксиданты. Клетчатка, содержащаяся в репе, способствует поддержанию нормального веса.

Кроме того, репа полезна для сердца, снижая кровяное давление и предотвращая избыточное образование тромбоцитов. Она также улучшает работу печени и стимулирует выработку желчи, что помогает предотвратить образование желчных камней и снизить уровень холестерина. В репе содержится лизоцим - вещество с сильными антибактериальными свойствами.

Отдельного внимания заслуживает содержание витамина К в репе, который играет ключевую роль в укреплении костей и предотвращении развития болезни Альцгеймера. Сок репы используется для лечения простуженного горла и кашля.

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