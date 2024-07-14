В воскресенье футбольные сборные Испании и Англии встретятся в финале чемпионата Европы, обещая болельщикам не только спортивное зрелище, но и возобновление напряженности между командами. На прошлогоднем молодежном чемпионате Европы эти соперники уже выясняли отношения, что закончилось скандальной потасовкой.



Последний инцидент, который запомнился болельщикам, произошел после гола Коула Палмера, полузащитника Англии. Его празднование гола возмутило испанскую сторону и вызвало массовую драку на поле. Кроме того, в конце игры, при счете 0:1 в пользу Англии, испанцы не смогли реализовать пенальти, что привело к новой вспышке эмоций и еще одной потасовке.



С тех пор в карьере Палмера произошло много изменений. После перехода в "Челси" за 47 млн евро и успешного выступления в АПЛ, где он стал одним из лучших бомбардиров, Палмер регулярно получает игровое время на текущем ЕВРО. Его действия на поле по-прежнему остаются предметом обсуждения, особенно среди испанских игроков и болельщиков.Этот предстоящий финал — не только борьба за титул, но и возможность для обеих команд доказать свое мастерство и спортивное достоинство, оставив в стороне прошлые конфликты. Встреча обещает быть напряженной, учитывая историю взаимоотношений между сборными и ожидания фанатов, отмечает news.sportbox.ru.