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Синоптики резко изменили прогноз на конец января: снежный апокалипсис придет раньше запланированного

Синоптики резко изменили прогноз на конец января: снежный апокалипсис придет раньше запланированного

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По данным метеорологической службы Gismeteo, в большинстве регионов Российской Федерации ожидается возвращение погодного сумасшествия, начиная с сегодняшнего дня. Прогноз предвещает следующие изменения:

Москва: Температура воздуха сначала поднимется выше нуля, а затем ежедневно начнет снижаться примерно на 1-2 градуса до минус 6. Ожидается большое количество осадков, преимущественно в виде снега, иногда перемешанного с дождем. За неделю в столице может выпасть 11,9 мм осадков, что равно приблизительно трети месячной нормы.

Санкт-Петербург: В городе ожидается стабильная плюсовая температура до 3 градусов, которая затем снизится до минус 7 градусов. Прогнозируются сильные осадки в виде ледяных дождей и снегопадов, а также образование ледяных покровов на дорогах.

Казань (Поволжье): В городе ожидаются сильные ветры и снегопады. За неделю выпадет 24,4 мм осадков, чуть ниже месячной нормы в 33 мм. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Такие аномальные погодные условия могут повлечь за собой трудности для жителей, поэтому рекомендуется принимать соответствующие меры предосторожности и следить за обновлениями прогнозов.

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