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Символ наступившего года выполз из вытяжки на кухне московской квартиры и испугал жильцов

Жёлтобрюхий полоз, известный также как каспийск...

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Жёлтобрюхий полоз, известный также как каспийский, выбрался из вытяжки в кухне квартиры, расположенной в московском районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщает канал Mash.

Согласно информации, размещённой в телеграм-канале, женщине, которая обнаружила змею в раковине, удалось её накрыть плошкой, после чего она вызвала спасателей. Специалисты аккуратно поместили рептилию в коробку и забрали с собой. О том, как этот символ нового года оказался на кухне, пока нет ясности. Хозяйка квартиры добавила, что ей неизвестно, у кого из соседей может быть террариум.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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