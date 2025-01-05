Символ наступившего года выполз из вытяжки на кухне московской квартиры и испугал жильцов

Жёлтобрюхий полоз, известный также как каспийский, выбрался из вытяжки в кухне квартиры, расположенной в московском районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщает канал Mash.

Согласно информации, размещённой в телеграм-канале, женщине, которая обнаружила змею в раковине, удалось её накрыть плошкой, после чего она вызвала спасателей. Специалисты аккуратно поместили рептилию в коробку и забрали с собой. О том, как этот символ нового года оказался на кухне, пока нет ясности. Хозяйка квартиры добавила, что ей неизвестно, у кого из соседей может быть террариум.