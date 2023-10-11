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Серия поджогов российских военкоматов продолжается: их совершают пенсионеры и даже дети

Серия поджогов российских военкоматов продолжается: их совершают пенсионеры и даже дети

lifehacker.ru

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Сотрудники полиции арестовали пенсионерку при попытке поджечь военкомат в Челябинске.

В Челябинске была задержана российская 69-летняя пожилая женщина за покушение на имущество военкомата: пенсионерка пыталась его поджечь.

Злодеяние было совершено 7 октября 2023 года в городе Челябинск. Пожилая подозреваемая женщина приблизительно в 18 часов вечера подошла к зданию военкомата, достала заранее подготовленную бутылку с горючей смесью и кинула ее в стену. Огонь не успел распространиться, его потушили сотрудники ГИБДД, заметившие возгорание, и задержали злоумышленницу на месте. Затем было возбуждено уголовное дело в отношении арестованной о попытке уничтожения чужого имущества.

Ранее в городе Владивосток Приморского края было заведено административное дело за неисполнение родительских обязанностей на мать восьмилетнего хулигана, который поджог гараж на территории военкомата. В результате поджога был поврежден сам гараж, а здание военкомата не пострадало. Маленький преступник рассказал, что поджог государственное имущество, потому что просто хотел «похулиганить».

Добавим, что только за сентябрь 2023 года было арестовано некоторое количество россиян при попытках поджогов территорий российских военкоматов. Подобные случаи были выявлены в Перми и Екатеринбурге.

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