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Секрет умопомрачительных домашних кабачков стал известен: теперь готовлю только так

Сегодня я хочу поделиться рецептом, который полностью изменил наше отношение к кабачкам и стал настоящим хитом в нашей семье, затмив даже мясные блюда

pokayadoma.ru

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Сегодня я хочу поделиться рецептом, который полностью изменил наше отношение к кабачкам и стал настоящим хитом в нашей семье, затмив даже мясные блюда! Это простое, но невероятно вкусное блюдо гарантированно придется по вкусу каждому.

Ингредиенты:

  • 2 свежих кабачка
  • Соль и черный перец по вкусу
  • 3 яйца
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала
  • 1/2 чайной ложки паприки
  • 1/2 чайной ложки базилика
  • 2 столовые ложки сметаны 30%
  • 1 стакан муки
  • 250 грамм сыра
  • 2 помидора
  • 1 зубчик чеснока

Для начала возьмите пергамент и тщательно смажьте его растительным маслом. Затем нарежьте кабачки, помидоры и чеснок на мелкие кусочки. В отдельной емкости смешайте яйца, сметану, муку, кукурузный крахмал, добавьте соль, паприку и базилик. Распределите подготовленные овощи на пергаменте и равномерно залейте их получившейся сметанно-яичной смесью. Поместите противень в заранее разогретую до 180°C духовку и выпекайте в течение 20-25 минут. После этого добавьте на блюдо сыр, помидоры и чеснок и возвращайте в духовку на дополнительные 5 минут.

Все подробности приготовления вы можете увидеть в видео, которое я подготовил для вас. Попробуйте это блюдо, и вы увидите, как простые кабачки могут превратиться в настоящий кулинарный шедевр.

Приятного аппетита и новых открытий в кулинарии!

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