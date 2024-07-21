Секрет умопомрачительных домашних кабачков стал известен: теперь готовлю только так
pokayadoma.ru
Сегодня я хочу поделиться рецептом, который полностью изменил наше отношение к кабачкам и стал настоящим хитом в нашей семье, затмив даже мясные блюда! Это простое, но невероятно вкусное блюдо гарантированно придется по вкусу каждому.
Ингредиенты:
- 2 свежих кабачка
- Соль и черный перец по вкусу
- 3 яйца
- 1/2 чайной ложки соли
- 1 столовая ложка кукурузного крахмала
- 1/2 чайной ложки паприки
- 1/2 чайной ложки базилика
- 2 столовые ложки сметаны 30%
- 1 стакан муки
- 250 грамм сыра
- 2 помидора
- 1 зубчик чеснока
Для начала возьмите пергамент и тщательно смажьте его растительным маслом. Затем нарежьте кабачки, помидоры и чеснок на мелкие кусочки. В отдельной емкости смешайте яйца, сметану, муку, кукурузный крахмал, добавьте соль, паприку и базилик. Распределите подготовленные овощи на пергаменте и равномерно залейте их получившейся сметанно-яичной смесью. Поместите противень в заранее разогретую до 180°C духовку и выпекайте в течение 20-25 минут. После этого добавьте на блюдо сыр, помидоры и чеснок и возвращайте в духовку на дополнительные 5 минут.
Все подробности приготовления вы можете увидеть в видео, которое я подготовил для вас. Попробуйте это блюдо, и вы увидите, как простые кабачки могут превратиться в настоящий кулинарный шедевр.
Приятного аппетита и новых открытий в кулинарии!
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