Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Секрет идеальных блинов раскрыли: теперь готовлю только так

Блины — это не просто традиционное блюдо на рус...

pinterest.com

Подписаться в Telegram

Блины — это не просто традиционное блюдо на русском столе, но и настоящее искусство, освоить которое мечтает каждая хозяйка. Кажется, что приготовить их легко, но чтобы получить идеально тонкие, румяные и воздушные блины, нужно знать несколько хитростей.

Теперь, после того как секрет приготовления идеальных блинов был раскрыт, вы сможете удивлять своих близких вкуснейшими блинчиками, которые всегда будут получаться на ура!

Секрет в правильных ингредиентах

Качество блинов начинается с ингредиентов. Очень важно использовать правильные продукты и соблюдать пропорции:

  • Молоко комнатной температуры. Оно делает тесто более гладким и помогает избежать комочков.
  • Минеральная вода с газом. Это главный секрет легкости блинов! Газированная вода придаёт тесту воздушность, и блины получаются невероятно нежными.
  • Топлёное сливочное масло. Использование топлёного масла вместо обычного придаст блинам особую насыщенность и сливочный вкус, а также поможет сделать их более румяными.
  • Щепотка соли и сахара. Даже если вы готовите несладкие блины, не забудьте про соль и сахар. Это балансирует вкус и делает блины более насыщенными.

Хитрости приготовления

Чтобы блины получились идеально тонкими и румяными, важно знать несколько тонкостей в процессе приготовления:

  • Просеивайте муку. Это сделает тесто более однородным и воздушным. Просеянная мука насыщается кислородом, благодаря чему блины становятся лёгкими.
  • Перемешивайте тесто венчиком. Таким образом, вы избежите появления комочков и сделаете тесто гладким.
  • Дайте тесту отдохнуть. После того как вы замесили тесто, оставьте его на 15–20 минут. Это позволит муке впитать жидкость и сделает тесто более пластичным.
  • Правильная сковорода. Выбирайте сковороду с антипригарным покрытием или чугунную. Сковорода должна быть хорошо прогрета перед первым блином.
  • Масло только перед первым блином. Смазывать сковороду маслом перед каждым блином — ошибка. Достаточно смазать один раз перед первым блином, а затем жарить на сухой поверхности.

Универсальный рецепт идеальных блинов

Вот проверенный рецепт, который вы сможете повторить, зная все секреты:

Молоко — 500 мл
Минеральная вода с газом — 250 мл
Яйца — 3 шт.
Мука — 200-250 г (зависит от консистенции)
Топлёное сливочное масло — 50 г
Сахар — 1 ст. ложка
Соль — щепотка

  1. Смешайте яйца с сахаром и солью.
  2. Постепенно добавляйте молоко и муку, хорошо перемешивая венчиком.
  3. Влейте газированную воду и топлёное масло. Дайте тесту отдохнуть 15 минут.
  4. Жарьте блины на разогретой сковороде, не забывая смазать её маслом перед первым блином.

Теперь, зная секреты приготовления идеальных блинов, вы сможете каждый раз радовать себя и своих близких вкусными, тонкими и румяными блинчиками. Этот простой, но эффективный способ приготовления изменит ваше отношение к блинам навсегда. Приятного аппетита!

Читайте также:

  1. Начнется то, чего не было с 1771 года: синоптики дали новый прогноз
  2. Стало известно, какие новые районы появятся в Казани в ближайшие годы
  3. Скидки 10% на обои: показываем трендовые дизайны 2024 года
  4. Как прошла презентация автобиографического фильма Сергея Жукова про Руки Вверх
  5. Юрист из Казани дал смелое обещание: спишет с вас все долги или оплатит их сам

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

«Всё время на больничном»: как казанцам наладит...
Новости Татарстана
23 часа назад

«Всё время на больничном»: как казанцам наладить иммунитет. Советы нутрициолога

Новости Татарстана

день назад

На автодороге Казань — Оренбург в ДТП погибла автоледи

Гид по скидкам Казани

51 минуту назад

«Улыбаемся и машем»: редакция поделилась, как казанцы будут праздновать новогодние корпоративы в 2024 году

сколько стоит дезинсекция квартиры от тараканов в москве с гарантией стоимость

Новости Казани

23 часа назад

Скандальный ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев может уйти с поста

Интересное в Казани

3 дня назад

Рецепты из грузинской глубинки: рассказываем, где в Казани попробовать истинно грузинскую кухню 

индивидуальный пошив женского нижнего белья в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается похолодание до -11 градусов

Новости Татарстана

15 часов назад

На трассе М-7 в Татарстане самосвал снес мост

Новости Казани

20 часов назад

В Казани 14 октября возле колонии мужчина выстрелил в лицо

Новости Казани

23 часа назад

В Казани с 22 по 24 октября изменится движение 7 автобусных маршрутов

Новости Казани

день назад

Телеведущая из Казани победила на конкурсе «Миссис Россия International 2024»
Лонгриды
13 часов назад

«Не дорога, а одна большая выбоина»: топ-5 худших дорог Казани

С начала игр БРИКС Казань невероятно преобразил...

Новости Татарстана

час назад

Машина снесла трансформатор и оставила Салмачи без света

Интересное в Казани

51 минуту назад

Главное - не запустить: казанские стоматологи рассказали, каким пациентам лечение обходится дороже 

Новости Казани

2 часа назад

Реконструкция биоочистных сооружений в Казани завершена на 96%

Новости Казани

17 часов назад

Казаньоргсинтез заявил о непричастности к черному дыму
В Татарстане хотят поддержать ледовое шоу 18-ле...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане хотят поддержать ледовое шоу 18-летней Валиевой

Новости Казани

17 часов назад

В Казани 14 октября родственник жертвы выстрелил в насильника

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане построят кондитерскую фабрику и гостиничный комплекс с заводами

Новости Татарстана

18 часов назад

ВТБ определил топ-3 актуальных схем телефонного мошенничества
Авито Авто запускает отдельный раздел для поиск...
Новости России
4 дня назад

Авито Авто запускает отдельный раздел для поиска и покупки новых автомобилей