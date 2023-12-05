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Сбережения в рублях будут конвертированы: их надо срочно менять

Сбережения в рублях будут конвертированы: их надо срочно менять

vogazeta.ru

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Финансовый эксперт Валерий Попов предупредил россиян, что им нужно как можно скорее грамотно распорядиться своими финансами, чтобы не потерять свои доходы, сообщает ngnovoros.ru.

Согласно заявлению эксперта, активно развивающаяся в нашей стране инфляция, а также рост ключевой ставки снижают покупательную способность рубля, другими словами, рубль дешевеет и на определенную сумму с каждым разом можно приобрести все меньше и меньше товаров.

В связи с данной сложившейся ситуацией в России Валерий Попов настоятельно рекомендует вкладывать свои денежные средства и открывать накопительные счета в ближайшие недели, так как сейчас для этого самое выгодное время, ведь уже на декабрьском заседании Центробанк может повысить ключевую ставку еще раз, и из-за этого доходность может снизиться.

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