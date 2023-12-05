Сбережения в рублях будут конвертированы: их надо срочно менять
vogazeta.ru
Финансовый эксперт Валерий Попов предупредил россиян, что им нужно как можно скорее грамотно распорядиться своими финансами, чтобы не потерять свои доходы, сообщает ngnovoros.ru.
Согласно заявлению эксперта, активно развивающаяся в нашей стране инфляция, а также рост ключевой ставки снижают покупательную способность рубля, другими словами, рубль дешевеет и на определенную сумму с каждым разом можно приобрести все меньше и меньше товаров.
В связи с данной сложившейся ситуацией в России Валерий Попов настоятельно рекомендует вкладывать свои денежные средства и открывать накопительные счета в ближайшие недели, так как сейчас для этого самое выгодное время, ведь уже на декабрьском заседании Центробанк может повысить ключевую ставку еще раз, и из-за этого доходность может снизиться.