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Шашлык будет невероятно сочным: все решают 2 ингредиента и куриные крылья станут любимым блюдом на огне — пальчики оближут все

На улице царит приятная теплая погода, и это от...

koolinar.ru

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На улице царит приятная теплая погода, и это отличная возможность приготовить шашлык из курицы. Вот рецепт, который поможет вам сделать его вкусным и сочным.

Ингредиенты

- Куриные крылья — 1 кг

- Лук — 3 шт

- Соевый соус — 100 мл

- Кетчуп — 100 мл

- Соль и перец по вкусу

Приготовление

1. Промойте куриные крылья под холодной водой, затем высушите их бумажными полотенцами и положите в глубокую кастрюлю для маринования.

2. Очищенный лук нарежьте тонкими кольцами и добавьте к курице. Посолите по желанию, учитывая, что соевый соус уже содержит соль. Перец добавьте по вкусу.

3. Влейте соевый соус и кетчуп. Если хотите остроты, можно добавить острый перец.

4. Перемешайте все ингредиенты руками, накройте крышкой и оставьте на 1,5 часа в прохладном месте для маринования.

5. После маринования выложите мясо на решетку и жарьте на раскаленных углях до готовности.

Готовый шашлык будет румяным, ароматным и очень вкусным. Приятного аппетита!

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