Самый лютый нагар слезет со сковородки за считанные секунды - четыре простые хитрости

У каждой хозяйки или хозяина на кухне бывают моменты, когда любимая сковородка покрывается толстым слоем нагара. Удалить его кажется задачей не из лёгких, но на самом деле, справиться с этим можно быстро и без усилий.

Мы собрали четыре простые, но эффективные хитрости, которые помогут вернуть вашей сковородке первоначальный вид.

1. Сила уксуса и соды

Этот метод — настоящий спаситель для сильно загрязнённой посуды.

Налейте в сковородку немного воды и добавьте стакан уксуса. Поставьте на огонь, доведите до кипения и снимите. Затем добавьте пару столовых ложек соды — начнётся реакция, которая размягчит нагар. После этого промойте сковородку губкой, и следы загрязнения легко уйдут.

2. Лимонный сок для свежести и чистоты

Лимон — не только освежающий фрукт, но и мощный чистящий агент.

Нанесите сок одного лимона на проблемные места или натрите их половинкой фрукта. Оставьте на 10–15 минут, чтобы кислота подействовала. Смойте остатки грязи губкой или мягкой щёткой.

3. Поваренная соль как абразив

Соль — идеальный помощник, если под рукой нет специальных средств.

На влажную поверхность сковородки насыпьте крупную соль. С помощью губки или тряпки начинайте круговыми движениями тереть загрязнённые участки.

Соль абсорбирует жир и удаляет даже застарелый нагар.

4. Кипячение с моющим средством

Этот способ подойдёт для самых запущенных случаев.

Наполните сковородку водой, добавьте чайную ложку моющего средства и поставьте на огонь. Дайте смеси прокипеть 10–15 минут. Остудите и удалите размягчённый нагар губкой.

Профилактика: как избежать нагара?

Не перегревайте посуду. Используйте умеренный огонь, чтобы избежать пригорания пищи.

Мойте сковороду сразу после использования. Чем быстрее вы удалите остатки еды, тем меньше вероятность образования нагара.

Используйте масло по минимуму. Лишний жир — одна из причин загрязнений.

Эти простые советы помогут вам содержать сковородки в идеальном состоянии, а ваши блюда будут радовать не только вкусом, но и подачей!